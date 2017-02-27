Світоліна оновила рекорд України в рейтингу WTA

Українка офіційно стала десятою ракеткою світу.

Світоліна в черговий раз оновила національний рекорд btu.org.ua

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна увійшла в топ-10 рейтингу WTA.

Вперше в історії представниця України зуміла потрапити в десятку найсильніших гравців світу. Світоліна зробила це завдяки перемозі на турнірі WTA категорії Premier 5 в Дубаї, яка принесла українці 900 рейтингових очок.

Рейтинг WTA від 27 лютого:

1. Серена Вільямс, США 7780

2. Анжелік Кербер, Німеччина 7405

3. Кароліна Плішкова, Чехія 5640

4. Сімона Халеп, Румунія 5172

5. Домініка Цибулкова, Словаччина 5075

6. Агнєшка Радванська, Польща 4670

7. Гарбіньє Мугуруса, Іспанія 4585

8. Світлана Кузнєцова, Росія 3915

9. Медісон Кіз, США 3897

10. Еліна Світоліна, Україна 3890.

Варто відзначити, що Світоліна займає друге місце в чемпіонській гонці WTA.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна увійшла в трійку найбільш високооплачуваних тенісистів України.