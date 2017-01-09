Світоліна оновила рекорд України в рейтингу WTA

Тенісистка все ближче до топ-10 світового рейтингу.
Серед інших змін варто відзначити, що чотири рядки в рейтингу втратила Леся Цуренко, а Катерина Козлова увійшла в топ-100.
Рейтинг WTA (9 січня):
1 (1). Анжелік Кербер (Німеччина) — 8875 очок
2 (2). Серена Вільямс (США) — 7080
3 (3). Агнешка Радванська (Польща) — 5420
4 (4). Сімона Халеп (Румунія) — 5257
5 (6). Кароліна Плішкова (Чехія) — 4970
6 (5). Домініка Цибулкова (Словаччина) — 4875
7 (7). Гарбиньє Мугуруса (Іспанія) — 4420
8 (8). Медісон Кіз (США) — 4137
9 (9). Світлана Кузнєцова (Росія) — 4115
10 (10). Йоханна Конта (Великобританія) — 3690
...
13 (14). Еліна Світоліна (Україна) — 2895
61 (57). Леся Цуренко (Україна) — 1003
68 (68). Катерина Бондаренко (Україна) — 883
98 (101). Катерина Козлова (Україна) — 654.
Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна вийшла в півфінал турніру в Брісбені.DT.UA