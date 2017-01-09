Світоліна оновила рекорд України в рейтингу WTA

Тенісистка все ближче до топ-10 світового рейтингу.

Світоліна стала 13-ю ракеткою світу twitter.com

Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на 13-у сходинку у оновленому рейтингу WTA і покращила національний рекорд. Це найвище місце в світовому рейтингу серед українських тенісисток за всю історію.

Серед інших змін варто відзначити, що чотири рядки в рейтингу втратила Леся Цуренко, а Катерина Козлова увійшла в топ-100.

Рейтинг WTA (9 січня):

1 (1). Анжелік Кербер (Німеччина) — 8875 очок

2 (2). Серена Вільямс (США) — 7080

3 (3). Агнешка Радванська (Польща) — 5420

4 (4). Сімона Халеп (Румунія) — 5257

5 (6). Кароліна Плішкова (Чехія) — 4970

6 (5). Домініка Цибулкова (Словаччина) — 4875

7 (7). Гарбиньє Мугуруса (Іспанія) — 4420

8 (8). Медісон Кіз (США) — 4137

9 (9). Світлана Кузнєцова (Росія) — 4115

10 (10). Йоханна Конта (Великобританія) — 3690

...

13 (14). Еліна Світоліна (Україна) — 2895

61 (57). Леся Цуренко (Україна) — 1003

68 (68). Катерина Бондаренко (Україна) — 883

98 (101). Катерина Козлова (Україна) — 654. Читайте також: Світоліна обіграла першу ракетку світу Кербер в Брісбені

Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна вийшла в півфінал турніру в Брісбені.