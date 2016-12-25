Суперліга: результати 11-го туру, турнірна таблиця

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Київський "Будівельник" продовжує лідирувати у чемпіонаті України з баскетболу.

"Будівельник" набрав хорошу форму і залишається лідером БК Будівельник

В рамках 11-го туру23-го і 25-го грудня відбулося дев'ять матчів.

"Будівельник" на виїзді зумів переграти "Дніпро", а "Хімік" здобув впевнену перемогу над "Політехніком", тим самим повернувши собі другу сходинку у турнірній таблиці.

У другий ігровий день "Дніпро" впорався з "Черкаськими Мавпами", але перші два місця залишилися за "Будівельником" і "Хіміком", які також перемогли.

Результати матчів туру (23-25 грудня)

"Запоріжжя-ZOG" – "Черкаські Мавпи" - 86:92 (19:23, 20:22, 24:24, 23:23)

"Політехнік" - "Хімік" - 77:106 (19:26, 12:23, 30:27, 16:30)

"Дніпро" – "Будівельник" - 59:74 (15:22, 22:24, 10:14, 12:15)

"Кремінь" - БІПА - 73:62 (20:14, 11:13, 18:18, 22:17)

"Політехнік" - БІПА - 76:90 (24:27, 19:15, 24:30, 9:18)

"Дніпро" - "Черкаські Мавпи" - 82:55 (22:13, 22:18, 19:14, 19:10)

"Запоріжжя" - "Будівельник" - 74:89 (21:23, 28:18, 6:21, 19:27)

"Кремінь" - "Хімік" - 63:89 (19:17, 12:17, 13:23, 19:32)

"Волиньбаскет" - "Миколаїв" - 69:85 (23:13, 13:27, 17:22, 16:23)

Турнірна таблиця

ФБУ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні відбудеться "Матч всіх зірок" баскетбольної Суперліги.