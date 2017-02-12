Суперліга: "Будівельник" розібрався з "Дніпром" у центральному матчі туру

Відбулися чергові поєдинки чемпіонату України.
Дві поспіль перемоги вдалося здобути "Будівельнику", в тому числі над "Дніпром" у центральному матчі туру. "Хімік" зустрічався з "Миколаєвом" і зумів закинути практично в два рази більше очок, ніж суперник. Лідером турнірної таблиці є "Будівельник", який випереджає "Хімік" на два очки.
Результаті матчів туру
"Волиньбаскет" - "Політехнік" - 88:73 (18:12, 25:25, 30:17, 15:19)
"Запоріжжя" - "Будівельник" - 75:77 (24:16, 26:23, 13:20, 12:18)
"Хімік" - МБК "Миколаїв" - 101:59 (23:13, 26:11, 17:20, 35:15)
"Дніпро" - "Черкаські Мавпи" - 76:67 (21:27, 24:11, 16:16, 15:13)
"Дніпро" - "Будівельник" - 60:76 (18:23, 11:12, 19:17, 12:24)
"Запоріжжя" - "Черкаські Мавпи" - 74:80 (23:16, 19:20, 10:28, 22:16)
БІПА - "Миколаїв" - 93:73 (24:28, 19:19, 26:14, 24:12)
"Волиньбаскет" - "Кремінь" - 72:74 (19:13, 15:16, 20:22, 18:23)
Турнірна таблиця
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні відбудеться "Матч всіх зірок" баскетбольної Суперліги.DT.UA