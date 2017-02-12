Суперліга: "Будівельник" розібрався з "Дніпром" у центральному матчі туру

Відбулися чергові поєдинки чемпіонату України.

"Будівельник" переміг двічі XSport

В рамках 14-го туру9, 10 і 12 лютого відбулися вісім матчів.

Дві поспіль перемоги вдалося здобути "Будівельнику", в тому числі над "Дніпром" у центральному матчі туру. "Хімік" зустрічався з "Миколаєвом" і зумів закинути практично в два рази більше очок, ніж суперник. Лідером турнірної таблиці є "Будівельник", який випереджає "Хімік" на два очки.

Результаті матчів туру

"Волиньбаскет" - "Політехнік" - 88:73 (18:12, 25:25, 30:17, 15:19)

"Запоріжжя" - "Будівельник" - 75:77 (24:16, 26:23, 13:20, 12:18)

"Хімік" - МБК "Миколаїв" - 101:59 (23:13, 26:11, 17:20, 35:15)

"Дніпро" - "Черкаські Мавпи" - 76:67 (21:27, 24:11, 16:16, 15:13)

"Дніпро" - "Будівельник" - 60:76 (18:23, 11:12, 19:17, 12:24)

"Запоріжжя" - "Черкаські Мавпи" - 74:80 (23:16, 19:20, 10:28, 22:16)

БІПА - "Миколаїв" - 93:73 (24:28, 19:19, 26:14, 24:12)

"Волиньбаскет" - "Кремінь" - 72:74 (19:13, 15:16, 20:22, 18:23)

Турнірна таблиця

ФБУ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні відбудеться "Матч всіх зірок" баскетбольної Суперліги.