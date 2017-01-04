Срна погодиться на зниження зарплати заради "Барселони" - ЗМІ

Хорватський захисник близький до відходу з "Шахтаря".

Срна все ближче до відходу з "Шахтаря" sport-xl.org

Капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна може визначитися щододо початку тренувальних зборів українського гранда. Крім того, ветеран піде на зниження зарплати. Про це повідомило видання Mundo Deportivo.

34-річний футболіст готовий піти назустріч "Барселоні" і погодитися на меншу зарплату за умови, що в наступному сезоні каталонці збільшать платню ветерана.

Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов заявив, що готовий відпустити хорватського захисника в "Барселону" на правах вільного агента без компенсації, якщо сам гравець захоче покинути "гірників".

Діюча угода Срни з "Шахтарем" закінчується влітку наступного року. У поточному сезоні на рахунку капітана "гірників" 21 матч, 1 гол і 8 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завершив кар'єру захисник "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук.