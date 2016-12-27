Сімеоне визнаний найкращим тренером 2016 року за версією IFFHS

Тренер "Атлетіко" обійшов переможця Ліги чемпіонів Зінедіна Зідана.

Сімеоне отримав індивідуальну нагороду twitter.com/ChampionsLeague

Найкращим тренером 2016 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS) визнаний наставник мадридського "Атлетико" Дієго Сімеоне, який набрав 113 балів.

"Атлетіко" під керівництвом Сімеоне вдалося посісти третє місце в іспанській Прімері і вийти у фінал Ліги чемпіонів, де команда поступилася мадридському "Реалу". Варто зазначити, що наставник "вершкових" Зінедін Зідан зайняв у голосуванні друге місце, відставши від Сіменоне на п'ять очок.

Трійку замкнув головний тренер "Лестера" Клаудіо Раньєрі (86), який привів команду до сенсаційного чемпіонства в англійській Прем'єр-лізі. У топ-5 також увійшли наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола (62) і Унаї Емері (38) з ПСЖ.

Нагадаємо, раніше українка Катерина Монзуль увійшла в трійку найкращих жіночих арбітрів за підсумками року.