Шарапова повернеться на корт у квітні на турнірі в Німеччині

Російська тенісистка виступить на турнірі в Штутгарті.

Шарапова повернеться на корт навесні womenstennisblog.com

Росіянкавідновить виступи в Турі на наступний день після закінчення строку своєї дискваліфікації - 26 квітня тенісистка стартує на грунтовому турнірі категорії Premier в Штутгарті. Про це повідомив офіційний сайт змагань.

Шарапова отримала прямий пропуск в основну сітку турніру, так як організатори надали їй wild card.

Нагадаємо, Шарапова 7 березня зробила заяву про те, що здала позитивний допінг-тест під час Australian Open. В її допінг-пробі був виявлений заборонений до вживання мілдронат.

Спочатку тенісистка була дискваліфікована на два роки, після чого покарання було скорочено до 15 місяців.

Марія Шарапова є п'ятиразовою чемпіонкою турнірів "Великого шолома", переможницею Підсумкового турніру WTA (2004), а також срібним призером Олімпіади-2012.