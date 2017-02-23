"Шахтар" - "Сельта": анонс, де дивитися матч 23 лютого

Донеччани знаходяться в кроці від виходу в наступну стадію турніру.

"Шахтар" зіграє з "Сельтою" в Харкові ФК Шахтер

Сьогодні, 3-го лютого, в Харкові відбудеться матч 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому

Перший матч відбувся в Віго і завершився мінімальною перемогою "гірників", а єдиний гол на свій рахунок записав Густаво Бланко Лещук.

Поєдинок у Харкові буде першим на міжнародному рівні на арені "Металіст" з 2014 року. Саме Харків тепер є домашнім містом для "Шахтаря", який раніше проводив практично всі домашні матчі у Львові, де підтримка команди була мінімальною.

В Іспанії "гірники" провели свій перший офіційний матч в 2017-му році, проте все одно виглядали на рівних з суперником, який активно виступав у чемпіонаті Іспанії, поки донеччани залишалися без справжньої ігрової практики.

У цілому "гірники" чудово виступають в Лізі Європи і забивають вже у 16-ти матчах поспіль (42 голи). У Харкові підопічних Паулу Фонсеки чекає справжня підтримка трибун, тому варто чекати, що "гірники" будуть діяти першим номером і спробують перемогти знову.

"Шахтар" - "Сельта"

Четвер, 23 лютого, Харків, 22:05

Пряма трансляція - ТРК "Україна" і "Футбол 1"

Арбітр - Славко Вінчіч (Словенія)

Орієнтовні склади:

"Шахтар": П'ятов, Срна, Ордець, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Фред, Марлос, Коваленко, Тайсон, Бланко Лещук

"Сельта": Серхіо Альварес, Уго Мальо, Ронкалья, Кабрал, Кастро, Ернандес, Хосабед, Васс, Яго Аспас, Гвідетті, Бонгонда

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що букмекери вважають фаворитами поєдинку донеччан.