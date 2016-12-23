"Шахтар" розірвав контракт з Едуардо

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Хорватський нападник став вільним агентом.

Едуардо буде шукати собі нову команду ФК Шахтер

припинив відносини з нападником Едуардо. Про це повідомив офіційний сайт донецького клубу.

Контракт хорвата бразильського походження з "гірниками" закінчується наприкінці поточного року, а сторони вирішили його не продовжувати. У нинішньому сезоні наставник команди Паулу Фонсека не довіряв футболісту місце в основному складі команди.

Едуардо захищав кольори "Шахтаря" в період з 2011-го по 2014-й, а також з 2015-го по 2016-й рік. За цей час 33-річний нападник провів 108 матчів, в яких забив 38 голів. В Україні екс-гравець збірної Хорватії чотири рази ставав чемпіоном, стільки ж разів завойовував Кубок України, а також одного разу вигравав Суперкубок.

Нагадаємо, раніше стало відомо про відхід з "Шахтаря" українського форварда Євгена Селезньова.