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"Шахтар" розірвав контракт з Едуардо

23 грудня в 12:27

Хорватський нападник став вільним агентом.

Эдуардо
Едуардо буде шукати собі нову команду
ФК Шахтер
Донецький "Шахтар" припинив відносини з нападником Едуардо. Про це повідомив офіційний сайт донецького клубу.

Контракт хорвата бразильського походження з "гірниками" закінчується наприкінці поточного року, а сторони вирішили його не продовжувати. У нинішньому сезоні наставник команди Паулу Фонсека не довіряв футболісту місце в основному складі команди.

Едуардо захищав кольори "Шахтаря" в період з 2011-го по 2014-й, а також з 2015-го по 2016-й рік. За цей час 33-річний нападник провів 108 матчів, в яких забив 38 голів. В Україні екс-гравець збірної Хорватії чотири рази ставав чемпіоном, стільки ж разів завойовував Кубок України, а також одного разу вигравав Суперкубок.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про відхід з "Шахтаря" українського форварда Євгена Селезньова.

За матеріалами: ФК Шахтер
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Теги Едуардо Шахтар футбол контракт
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