"Шахтар" прийме "Сельту" у Харкові

Стадіон "Металіст" готовий до Ліги Європи.

Харківські вболівальники побачать Лігу Європи ФК Металіст

проведе поєдинок проти іспанської "Сельти" в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи у Харкові на стадіоні "Металіст". Про це повідомила на своїй сторінці у мережі Facebook голова Харківської обласної держадміністрації Юлія Світлична.

"Матчі Ліги Європи-2017 з футболу пройдуть у нас (сподіваюся саме матчі)", - написала Світлична.

Таким чином, перший поєдинок команд відбудеться 16 лютого у Віго, а матч-відповідь - у Харкові через тиждень, 23 лютого. Варто відзначити, що з моменту початку бойових дій на Донбасі "Шахтар" залишив Донецьк і проводив єврокубкові матчі на "Арені-Львів".

Заборона терміном на два роки на проведення міжнародних матчів у Харкові була накладена УЄФА ще у вересні 2014 року, а тепер термін дії даного розпорядження підійшов до кінця. На такий крок керівництво УЄФА з самого спочатку пішло з причини близькості Харкова до зони АТО.

Всі результати жеребкування плей-офф Ліги Європи.