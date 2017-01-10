Топ Новини
<
>

"Шахтар" і "Бешикташ" погодили перехід Соболя - ЗМІ

10 січня в 19:17

Український захисник повинен продовжити кар'єру у Туреччині.

123
Соболь може стати черговим українським футболістом в Туреччині
ФК Зоря
Турецький "Бешикташ" домовився з донецьким "Шахтарем" про оренду лівого захисника збірної України Едуарда Соболя, який останнім часом виступав за луганську "Зорю" на правах оренди. Про це повідомив haber1903.com.

Турецький клуб вже відправив "гірникам" всі необхідні документи на підпис, а Соболь буде виступати за стамбульську команду на правах оренди.

Варто відзначити, що "Зоря" погодилася достроково припинити оренду 21-річного гравця.

Соболь є вихованцем запорізького "Металурга". У поточному сезоні української Прем'єр-ліги захисник провів у складі "Зорі" 12 матчів.

Читайте також: Рибка став одноклубником Селезньова у Туреччині

Нагадаємо, раніше в турецький "Фенербахче" перейшов півзахисник збірної України Олександр Караваєв, який вже встиг дебютувати за нову команду і забити гол.

haber1903.com
Читайте також
Теги футбол Соболь Зоря Шахтар Бешикташ
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.02
EUR 28.61
Останні новини