"Шахтар" і "Бешикташ" погодили перехід Соболя - ЗМІ

Український захисник повинен продовжити кар'єру у Туреччині.
Турецький клуб вже відправив "гірникам" всі необхідні документи на підпис, а Соболь буде виступати за стамбульську команду на правах оренди.
Варто відзначити, що "Зоря" погодилася достроково припинити оренду 21-річного гравця.
Соболь є вихованцем запорізького "Металурга". У поточному сезоні української Прем'єр-ліги захисник провів у складі "Зорі" 12 матчів.
Нагадаємо, раніше в турецький "Фенербахче" перейшов півзахисник збірної України Олександр Караваєв, який вже встиг дебютувати за нову команду і забити гол.haber1903.com