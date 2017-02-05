Шахов забив перший гол за ПАОК в чемпіонаті Греції

Команда Шахова зустрічалася з "Астерасом" Євгена Селіна.

Шахов забив вже 4 голи за грецьку команду paokfc.gr

Гравець збірної Українивідзначився четвертим голом у складі грецького ПАОКа і першим - в чемпіонаті Греції.

ПАОК зустрічався з "Астерасом", в стартовому складі якого на поле вийшов український захисник Євген Селін. На 28-й хвилині Шахов увірвався в штрафну суперника і замкнув передачу з флангу, зрівнявши рахунок (1:1). У результаті зустріч завершилася перемогою ПАОКа з рахунком 3:2, а обидва українські футболісти перебували на полі до фінального свистка.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Євген Шахов відзначився голом у воротах "Фіорентини" в Лізі Європи.