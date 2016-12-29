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Сейв воротаря збірної України з гандболу потрапив у топ-30 за 2016 рік

29 грудня в 22:50

Ігор Чуприна - єдиний українець в хіт-парадах Європейської федерації гандболу.

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Чуприна - основний голкіпер збірної України
XSport
Сейв воротаря збірної України з гандболу і словацького "Тартана" Ігоря Чуприни, який нещодавно продовжив контракт з клубом на два роки, потрапив у топ-30 сейвів за 2016 рік за версією EHF. Фрагмент з відбитим ударом можна подивитися на 34-й секунді відео.

Нагадаємо, 26-річний Ігор Чуприна з осені 2015 року є основним воротарем збірної України. Він другий сезон грає в Лізі чемпіонів з "Татраном", куди перейшов з російського "Локомотива".

Двічі його сейви ставали кращими в турах Ліги чемпіонів у сезоні 2015/2016, а в нинішньому сезоні, як раз після матчу проти "Ведмедів" сейв Чуприни зайняв друге місце в топ-п'ятірці найкращих сейвів туру.

Крім Ігоря, в "Татрані" грають ще два українця - 41-річний воротар Вадим Бражник і ровесник Чуприни В'ячеслав Садовий, який став кращим бомбардиром збірної України у двох матчах відбору на Євро-2018.

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Раніше, український "Мотор" вийшов у плей-офф гандбольної Ліги чемпіонів.

За матеріалами: XSport.ua
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Теги сейв Україна гандбол
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