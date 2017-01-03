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Серйозних результатів варто чекати лише від "Шахтаря" - Маркевич

3 січня в 10:45

Відомий тренер відзначив спад в українському футболі.

Маркевич
Маркевич бачить кризу в українському футболі
ФК Металіст
Куратор національних збірних України і колишній тренер "Металіста" і "Дніпра" Мирон Маркевич дав прогноз на 2017-й рік в українському футболі.

На думку фахівця, результати українських команд будуть ставати тільки гіршими, що пов'язано з фінансовими проблемами на тлі економічної кризи.

"Вперше за останні п'ять років тільки один клуб продовжить боротьбу за трофей у весняній єврокубковій частини. Я вважаю, що нам треба звикати до погіршення показників", - сказав Маркевич в коментарі "Плюс Спорт".

"Все-таки рівень чемпіонату України різко падає, клуби опускаються у фінансові ями. Серйозних результатів варто чекати лише від "Шахтаря", якщо він збереже склад. Інші клуби йдуть по похилій".

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Нагадаємо, в 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" зіграє з іспанською "Сельтою".

Плюс Спорт
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Теги Маркевич футбол Шахтар
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