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"Сельта" - "Шахтар": онлайн-трансляція матчу

16 лютого в 10:16

Донеччани проведуть перший офіційний матч у 2017-му році.

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"Шахтар" проведе поєдинок в Іспанії
ФК Шахтер
Сьогодні, 16-го лютого, в Іспанії відбудеться перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому "Сельта" прийматиме донецький "Шахтар".

"Гірники" вперше вийдуть на поле в офіційному матчі в цьому році, що є головним недоліком українського гранда на фоні суперника, який цієї зими продовжував виступи в чемпіонаті Іспанії і знаходиться в оптимальній фізичній формі.

Проти іспанських клубів донеччани провели за свою історію 23 поєдинки, з яких виграли 4, звели внічию 6, а 13 разів зазнали поразки. В останніх шести матчах проти іспанців "Шахтарю" перемогти не вдавалося.

Початок матчу - о 20:00.

"Сельта" - "Шахтар"

 
За матеріалами: DT.UA
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Теги Шахтар Сельта футбол Ліга Європи
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