"Сельта" - "Шахтар": онлайн-трансляція матчу

Донеччани проведуть перший офіційний матч у 2017-му році.
"Гірники" вперше вийдуть на поле в офіційному матчі в цьому році, що є головним недоліком українського гранда на фоні суперника, який цієї зими продовжував виступи в чемпіонаті Іспанії і знаходиться в оптимальній фізичній формі.
Проти іспанських клубів донеччани провели за свою історію 23 поєдинки, з яких виграли 4, звели внічию 6, а 13 разів зазнали поразки. В останніх шести матчах проти іспанців "Шахтарю" перемогти не вдавалося.
Початок матчу - о 20:00.
"Сельта" - "Шахтар"