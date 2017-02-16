"Сельта" - "Шахтар": онлайн-трансляція матчу

Донеччани проведуть перший офіційний матч у 2017-му році.

"Шахтар" проведе поєдинок в Іспанії ФК Шахтер

Сьогодні, 16-го лютого, в Іспанії відбудеться перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому

"Гірники" вперше вийдуть на поле в офіційному матчі в цьому році, що є головним недоліком українського гранда на фоні суперника, який цієї зими продовжував виступи в чемпіонаті Іспанії і знаходиться в оптимальній фізичній формі.

Проти іспанських клубів донеччани провели за свою історію 23 поєдинки, з яких виграли 4, звели внічию 6, а 13 разів зазнали поразки. В останніх шести матчах проти іспанців "Шахтарю" перемогти не вдавалося.

Початок матчу - о 20:00.

"Сельта" - "Шахтар"