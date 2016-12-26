Селезньов став гравцем "Карабюкспора"

Український нападник продовжить кар'єру в Туреччині.
Деталі угоди не уточнюються. Про відхід Селезньова з "Шахтаря" стало відомо ще тиждень тому. Сторони добровільно прийшли до угоди, тому ні турецький клуб, ні футболіст не повинні платити компенсацію.
31-річний нападаючий в черговий раз повернувся в донецьку команду в травні, підписавши контракт на два роки, але новий головний тренер "гірників" Паулу Фонсека не бачив гравця в складі. З липня по грудень Селезньов провів лише шість матчів.
Раніше повідомлялося, що Євген Селезньов може повернутися в "Дніпро", за який успішно виступав в 2009-11 і 2012-15 роках і виходив у фінал Ліги Європи сезону 2014/15.
Варто відзначити, що нападник займає третє місце серед найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України - на його рахунку 111 голів у 230 матчах. Також Селезньов провів 52 поєдинки і забив 11 м'ячів у футболці збірної України.
Нагадаємо, під час зимової паузи "Шахтар" попрощався з хорватським нападником Едуардо.ФК Шахтер