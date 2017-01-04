Салідо відмовився від реваншу з Ломаченком – промоутер

Мексиканському боксерові більше не цікавий бій проти українця.

У 2014-му році Ломаченко програв Салідо lomachenko.com

Промоутер чемпіона світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василя Ломаченка (7-1, 5 КО) Боб Арум розповів, чому мексиканець(43-4-13, 30 КО) відмовився від реваншу з українцем.

"Орландо Салідо злякався. Тільки цим можна пояснити його відмову. Він запросив шалені гроші, і ми погодилися їх заплатити. А потім він сказав "ні". Він просто відмовився приймати бій. Чому? Тому що він знає, що не зможе виграти у Ломаченка. У перший раз йому просто пощастило", - повідомив Арум.

Нагадаємо, перша зустріч Василя Ломаченка і Орландо Салідо відбулася в 2014 році і закінчилася для Ломаченка поки єдиною поразкою в його кар'єрі.

Раніше українець повідомив, що його наступний поєдинок відбудеться навесні наступного року проти мексиканця, а менеджер Салідо Шон Гібсон заявив, що його протеже має намір проводити ті бої, які цікаві вболівальникам. Таким, на думку Гібсона, є реванш з Франсиско Варгасом (23-2, 17 КО).

Відзначимо, що в кінці 2016 року Василь Ломаченко був визнаний кращим боксером світу за версією HBO.