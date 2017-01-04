Салідо відмовився від реваншу з Ломаченком – промоутер

Мексиканському боксерові більше не цікавий бій проти українця.
"Орландо Салідо злякався. Тільки цим можна пояснити його відмову. Він запросив шалені гроші, і ми погодилися їх заплатити. А потім він сказав "ні". Він просто відмовився приймати бій. Чому? Тому що він знає, що не зможе виграти у Ломаченка. У перший раз йому просто пощастило", - повідомив Арум.
Нагадаємо, перша зустріч Василя Ломаченка і Орландо Салідо відбулася в 2014 році і закінчилася для Ломаченка поки єдиною поразкою в його кар'єрі.
Раніше українець повідомив, що його наступний поєдинок відбудеться навесні наступного року проти мексиканця, а менеджер Салідо Шон Гібсон заявив, що його протеже має намір проводити ті бої, які цікаві вболівальникам. Таким, на думку Гібсона, є реванш з Франсиско Варгасом (23-2, 17 КО).
Відзначимо, що в кінці 2016 року Василь Ломаченко був визнаний кращим боксером світу за версією HBO.The Ring