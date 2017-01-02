"Рубін" відмовився від послуг українця Девіча

Нападник буде шукати собі нову команду.

"Рубін" відмовився від Девіча sports.ru

Колишній гравець збірної Українизалишив казанський "Рубін". Прізвище футболіста з'явилося у списку вільних агентів на офіційному сайті чемпіонату Росії.

Контракт 33-річного серба з українським паспортом завершився в грудні, а керівництво клубу прийняло рішення не пропонувати ветерану нову угоду.

У поточному сезоні російської Прем'єр-ліги Девіч відіграв у десяти матчах і відзначився двома точними ударами.

Нападник виступав за "Рубін" з лютого 2014 року. Минулими клубами футболіста були сербські "Звездара", "Железнік", "Раднічкі" і "Вождовац", а також українські "Волинь", "Металіст" і "Шахтар". Крім того, на правах оренди Марко виступав за катарський "Аль-Райян".

За чутками, наступним клубом Девіча повинен стати донецький "Олімпік", проте клуб поки не підтвердив перехід.

Нагадаємо, раніше Артем Федецький засудив українських футболістів, які виступають у чемпіонаті Росії.