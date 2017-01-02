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"Рубін" відмовився від послуг українця Девіча

2 січня в 12:23

Нападник буде шукати собі нову команду.

Девич
"Рубін" відмовився від Девіча
sports.ru
Колишній гравець збірної України Марко Девіч залишив казанський "Рубін". Прізвище футболіста з'явилося у списку  вільних агентів на офіційному сайті чемпіонату Росії.

Контракт 33-річного серба з українським паспортом завершився в грудні, а керівництво клубу прийняло рішення не пропонувати ветерану нову угоду.

У поточному сезоні російської Прем'єр-ліги Девіч відіграв у десяти матчах і відзначився двома точними ударами.

Нападник виступав за "Рубін" з лютого 2014 року. Минулими клубами футболіста були сербські "Звездара", "Железнік", "Раднічкі" і "Вождовац", а також українські "Волинь", "Металіст" і "Шахтар". Крім того, на правах оренди Марко виступав за катарський "Аль-Райян".

За чутками, наступним клубом Девіча повинен стати донецький "Олімпік", проте клуб поки не підтвердив перехід.

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Нагадаємо, раніше Артем Федецький засудив українських футболістів, які виступають у чемпіонаті Росії.

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Теги Девіч Рубін футбол контракт
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