Російські хокеїсти закинули 20 голів у свої ворота

"Водник" та "Байкал" провели скандальний матч в чемпіонаті Росії.

Хокеїсти будуть перегравати матч twitter.com

Архангельський "Водник" та "Байкал-Енергія" з Іркутська провели матч в рамках другого етапу чемпіонату Росії з хокею з м'ячем, закинувши у свої ворота 20 голів на обидві команди. Про це повідомляє Eurosport.

Рахунок 0:0 на табло зберігався до 68-ї хвилини, після чого команди почали закидувати шайби у свої ворота, щоб програти. У поєдинку визначалася сітка плей-офф, тому обидві команди прагнули програти, щоб отримати більш зручного суперника. Варто відзначити, що гравець "Водника" Олег Пивоваров закинув у свої ворота всі 11 голів, а "Байкал" вразив свої ворота лише 9 разів, в результаті чого команда з Іркутська "виграла" - 11:9.

КДК Федерації хокею з м'ячем Росії розглянув матеріали справи та ухвалив рішення анулювати результат і призначити перегравання на нейтральному полі, яке відбудеться 3 березня.

Нагадаємо, на початку лютого дівчина забула слова і в трагічному стилі виконала гімн Росії на хокейному матчі.