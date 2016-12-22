Росіянин Лебедєв розглядає варіант з боєм проти Усика

Російському боксерові цікавий бій з українським важковаговиком.

В останньому своєму поєдинку Лебедєв програв Мурату Гассієву Советский спорт

Менеджер російського боксераВадим Корнілов назвав суперників, з якими чемпіон світу за версією WBA може провести наступний поєдинок.

За словами Корнілова, які наводить Boxing Scene, Лебедєв може битися з Олександром Усіком, Девідом Хеєм, Тоні Белью і Марко Хуком.

"Нам цікавий бій з Усиком. Також Денис може вийти в ринг проти переможця бою Девід Хей – Тоні Белью, а можливо і проти Марко Хука, якого Лебедєв давно тримає на прикметі. Я не думаю, що у нас виникнуть проблеми з організацією будь-якого з цих боїв. Коли сильні боксери виходять один проти одного, це завжди подобається уболівальникам", - повідомив Корнілов.

Нагадаємо, в ніч на 18 грудня в американському Інглвуді відбувся вечір боксу, в рамках якого Олександр Усик здобув перемогу над південноафриканцем Табісо Мчуну і успішно захистив свій пояс, дебютувавши на рингу в США.

Раніше стало відомо, що Олександр Усик свій наступний бій проведе 18 березня 2017 року в Нью-Йорку. Суперник українця поки невідомий.