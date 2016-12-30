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Рибка став одноклубником Селезньова у Туреччині

30 грудня в 11:57

Український воротар буде виступати за "Карабюкспор".

Рыбка
Рибка покинув чемпіонат України
XSport.ua
Воротар Олександр Рибка, який покинув київське "Динамо" на правах вільного агента, продовжить кар'єру в турецькому "Карабюкспорі".

Футболіст підписав попередній контракт на два роки і вже отримав клубну футболку. Офіційно угода буде оформлена вже в день відкриття трансферного вікна. Про це повідомив віце-президент турецького клубу Толги Гюла.

Варто відзначити, що Рибка стане одноклубником українського форварда Євгена Селезньова, який перейшов в "Карабюкспор" з "Шахтаря" раніше.

Рибка є вихованцем "Динамо" і виступав за молодіжні команди киян до 2009 року, після чого перейшов в "Оболонь", а потім в "Шахтар", за який провів свої найкращі матчі. У січні 2014 року "Динамо" повернуло воротаря, але Рибка програв конкуренцію Олександру Шовковському, а пізніше - Артуру Рудьку.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Динамо" прийняло рішення зберегти іншого воротаря Максима Коваля до кінця сезону.

Fotomac
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Теги Рибка Селезньов футбол Карабюкспор
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