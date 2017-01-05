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Рибка і Селезньов представлені в якості гравців "Карабюкспора"

5 січня в 19:04

Турецький клуб уклав контракти з двома українцями.

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Селезньов і Рибка вже отримали клубні футболки
Воротар Олександр Рибка і нападник Євген Селезньов були офіційно представлені вболівальникам в якості футболістів турецького "Карабюкспора".

Обидва гравця закючили з "Карабюкспором" угоди терміном на 2,5 року. Варто відзначити, що Рибка раніше залишив у статусі вільного агента київське "Динамо", а Селезньов - донецький "Шахтар".

"Гра "Карабюкспора" в хорошому сенсі здивувала. Повірте, я розбираюся у футболі трохи. Уболівальникам хочу передати, щоб вони підтримували нас добре. Я думаю, вони добре підтримують, нам сьогодні відео показали. Хочу відчути це на собі, це дійсно цікаво", - сказав Селезньов на презентації, яка з'явилася на офіційному сайті турецького клубу.

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Нагадаємо, під час зимової паузи "Шахтар" крім Селезньова попрощався з хорватським нападаючим Едуардо.

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Теги Селезньов футбол Рибка Карабюкспор Шахтар Динамо
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