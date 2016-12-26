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Раньєрі є фаворитом у боротьбі за звання найкращого тренера 2016 року - букмекери

26 грудня в 00:24

Отримати нагороду, на думку аналітиків, повинен головний тренер "Лестера".

Раньери
Раньєрі - головний претендент на нагороду ФІФА
twitter.com/UEFAcom_ru
Букмекерські контори оприлюднили коефіцієнти на вручення нагороди ФІФА найкращому футбольному тренеру за підсумками 2016 року.

Аналітики не сумніваються, що найкращим буде визнано італійця Клаудіо Раньєрі, який привів "Лестер" до сенсаційного чемпіонства в англійській Прем'єр-лізі. Коефіцієнт на його перемогу - 1,25.

Другим йде Фернанду Сантуш - 3,33. Тренер вивів збірну Португалії в фінал Євро-2016, де португальці здобули перемогу над Францією. Третє місце, на думку букмекерів, у наставника "Реала" Зінедіна Зідана - 6,50.

Церемонія нагородження відбудеться в Цюріху 9 січня 2017 року.

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Нагадаємо, на початку грудня ФІФА оголосила імена претендентів на приз найкращому гравцеві 2016 року.

За матеріалами: Tribuna.com
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Теги ФІФА Раньєрі футбол Лестер Сантуш Зідан тренер
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