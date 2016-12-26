Раньєрі є фаворитом у боротьбі за звання найкращого тренера 2016 року - букмекери

Отримати нагороду, на думку аналітиків, повинен головний тренер "Лестера".

Раньєрі - головний претендент на нагороду ФІФА twitter.com/UEFAcom_ru

Букмекерські контори оприлюднили коефіцієнти на вручення нагородинайкращому футбольному тренеру за підсумками 2016 року.

Аналітики не сумніваються, що найкращим буде визнано італійця Клаудіо Раньєрі, який привів "Лестер" до сенсаційного чемпіонства в англійській Прем'єр-лізі. Коефіцієнт на його перемогу - 1,25.

Другим йде Фернанду Сантуш - 3,33. Тренер вивів збірну Португалії в фінал Євро-2016, де португальці здобули перемогу над Францією. Третє місце, на думку букмекерів, у наставника "Реала" Зінедіна Зідана - 6,50.

Церемонія нагородження відбудеться в Цюріху 9 січня 2017 року.

Нагадаємо, на початку грудня ФІФА оголосила імена претендентів на приз найкращому гравцеві 2016 року.