Прем'єр-ліга: "Зірка" і "Дніпро" зіграли внічию, "Чорноморець" обіграв "Карпати"

Український чемпіонат продовжився черговими матчами.
Всі основні події поєдинку в Кропивницьком відбулися в першому таймі. Спочатку рахунок у матчі відкрили господарі поля, а в кінцівці першої половини гри Руслан Ротань скористався помилкою оборони "Зірки" і зрівняв рахунок.
Другий тайм пройшов без голів, і практично без гольових можливостей. В першому відрізку тайму проявляли активність футболісти "Зірки", а в кінцівці поєдинку перемогу спробували вирвати дніпряни, але рахунок першого тайму так і залишився незмінним.
"Зірка" – "Дніпро" – 1:1
Голи: Сітало, 11 – Ротань, 43
Вилучення: Вакулко, 89 (друга жовта картка)
"Зірка": Паст, Полегенько, Фатєєв, Кучеренко, Бацула, Лупашко, Драченко (Акименко 90+2), Чичиков, Загальський (Жуков 71), Щедрий (Білоног 72), Сітало
"Дніпро": Лунін, Адамюк, Сваток, Лопирьонок, Польовий, Вакулко, Ротань, Нагієв, Кочергін (Чеберко 90+3), Луньов, Довбик (Кожушко 73)
На жахливому газоні стадіону "Чорноморець" свій матч проводила однойменна одеська команда проти львівських "Карпат". Господарі з перших хвилин взяли гру під свій контроль, і лише чудова реакція Боровика допомогла львів'янам піти на перерву з нічийним результатом.
У другому таймі "Карпати" зуміли вирівняти гру, однак пропустили гол. Боровик відбив постріл Кабаєва зі штрафного, проте з ударом Смирнова з кількох метрів воротар впоратися не зміг.
На 92 хвилині гості могли зрівняти рахунок, але Канівцев після удару Худоб'яка зумів врятувати свою команду.
"Чорноморець" – "Карпати" – 1:0
Гол: Смирнов, 74
"Чорноморець": Канівцев, Люлька, Хочолава, Мартиненко, Каплієнко, Кабаев (Третьяков, 81), Смирнов, Ковалець, Андрієвський, Коркішко (Мусолітін, 71), Еліас (Барилко, 71)
"Карпати": Боровик, Мірошниченко, Нестеров, Дитятьєв, Матвієнко, Філімонов, Завійський (Чачуа, 77), Кльоц, Худоб'як, Ксьонз, Гуцуляк (Грисьо, 77).
Зазначимо, що тур завершиться поєдинком "Шахтаря" і "Ворскли", який стартує в 17:00.DT.UA