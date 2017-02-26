Прем'єр-ліга: "Зірка" і "Дніпро" зіграли внічию, "Чорноморець" обіграв "Карпати"

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Український чемпіонат продовжився черговими матчами.

"Зірка" і "Дніпро" переможця не виявили ФК Днепр

Сьогодні, 26-го лютого, 19-й турпродовжився поєдинками кропивницької "Зірки" та дніпропетровського "Дніпра", а також одеського "Чорноморця" та львівських "Карпат".

Всі основні події поєдинку в Кропивницьком відбулися в першому таймі. Спочатку рахунок у матчі відкрили господарі поля, а в кінцівці першої половини гри Руслан Ротань скористався помилкою оборони "Зірки" і зрівняв рахунок.

Другий тайм пройшов без голів, і практично без гольових можливостей. В першому відрізку тайму проявляли активність футболісти "Зірки", а в кінцівці поєдинку перемогу спробували вирвати дніпряни, але рахунок першого тайму так і залишився незмінним.

"Зірка" – "Дніпро" – 1:1

Голи: Сітало, 11 – Ротань, 43

Вилучення: Вакулко, 89 (друга жовта картка)

"Зірка": Паст, Полегенько, Фатєєв, Кучеренко, Бацула, Лупашко, Драченко (Акименко 90+2), Чичиков, Загальський (Жуков 71), Щедрий (Білоног 72), Сітало

"Дніпро": Лунін, Адамюк, Сваток, Лопирьонок, Польовий, Вакулко, Ротань, Нагієв, Кочергін (Чеберко 90+3), Луньов, Довбик (Кожушко 73)

На жахливому газоні стадіону "Чорноморець" свій матч проводила однойменна одеська команда проти львівських "Карпат". Господарі з перших хвилин взяли гру під свій контроль, і лише чудова реакція Боровика допомогла львів'янам піти на перерву з нічийним результатом.

У другому таймі "Карпати" зуміли вирівняти гру, однак пропустили гол. Боровик відбив постріл Кабаєва зі штрафного, проте з ударом Смирнова з кількох метрів воротар впоратися не зміг.

На 92 хвилині гості могли зрівняти рахунок, але Канівцев після удару Худоб'яка зумів врятувати свою команду.

"Чорноморець" – "Карпати" – 1:0

Гол: Смирнов, 74

"Чорноморець": Канівцев, Люлька, Хочолава, Мартиненко, Каплієнко, Кабаев (Третьяков, 81), Смирнов, Ковалець, Андрієвський, Коркішко (Мусолітін, 71), Еліас (Барилко, 71)

"Карпати": Боровик, Мірошниченко, Нестеров, Дитятьєв, Матвієнко, Філімонов, Завійський (Чачуа, 77), Кльоц, Худоб'як, Ксьонз, Гуцуляк (Грисьо, 77).

Зазначимо, що тур завершиться поєдинком "Шахтаря" і "Ворскли", який стартує в 17:00.