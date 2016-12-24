Підгрушна і Семенов представлять Україну на Різдвяній гонці з біатлону

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28-го грудня в німецькому Гельзенкірхені на футбольному стадіоні "Шальке-Арена" відбудеться відома Різдвяна гонка.

Підгрушна і Семенов пробіжать мас-старт і естафету biathlon.com.ua

За Україну на Різдвяній гонці-2016побіжать Олена Підгрушна та Сергій Семенов. Компанію українському дуету складуть дев'ять команд:

Старт-лист Різдвяної гонки:

1. Анаіс Без і Жан-Гійом Беатрікс (Франція)

2. Франциска Пройсс і Сімон Шемпп (Німеччина)

3. Франциска Хільдебранд і Ерік Лессер (Німеччина)

4. Габріела Соукалова і Міхал Шлезінгр (Чехія)

5. Доротея Вірер і Домінік Віндіш (Італія)

6. Фанні Хурн і Ларс Біркеланд Хельге Біркеланд (Норвегія)

7. Ольга Подчуфарова і Олексій Волков (Росія)

8. Ліза Тереза Хаузер і Сімон Едер (Австрія)

9. Олена Підгрушна та Сергій Семенов (Україна)

10. Меган Елізабет Тенді і Макс Девіс (Канада)

Шоу-гонка в Гельзенкірхені буде розділена на дві дисципліни. Спочатку спортсмени пробіжать так званий мас-старт, за результатами якого буде сформована гонка переслідування у форматі естафети. Кожен учасник команди пробіжить два етапи з чотирма вогневими рубежами.

За результатами гонки переслідування і визначатися переможець і призери перегонів. За промах спортсмени будуть бігти штрафне коло, довжина якого становить 50 метрів.

Підгрушна і Семенов спробують принести Україні третю перемогу у щорічній комерційній шоу-гонці. У 2008 році перемогу на Різдвяній гонці здобули Андрій Дереземля і Оксана Хвостенко, а через шість років їх успіх повторили Сергій Семенов і Валя Семеренко.

Нагадаємо, що кращий результат для України в поточному сезоні показали дівчата, яким вдалося зайняти третє місце в жіночій естафеті на етапі Кубка світу в Поклюці.