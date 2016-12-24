Підгрушна і Семенов представлять Україну на Різдвяній гонці з біатлону

28-го грудня в німецькому Гельзенкірхені на футбольному стадіоні "Шальке-Арена" відбудеться відома Різдвяна гонка.
Старт-лист Різдвяної гонки:
1. Анаіс Без і Жан-Гійом Беатрікс (Франція)
2. Франциска Пройсс і Сімон Шемпп (Німеччина)
3. Франциска Хільдебранд і Ерік Лессер (Німеччина)
4. Габріела Соукалова і Міхал Шлезінгр (Чехія)
5. Доротея Вірер і Домінік Віндіш (Італія)
6. Фанні Хурн і Ларс Біркеланд Хельге Біркеланд (Норвегія)
7. Ольга Подчуфарова і Олексій Волков (Росія)
8. Ліза Тереза Хаузер і Сімон Едер (Австрія)
9. Олена Підгрушна та Сергій Семенов (Україна)
10. Меган Елізабет Тенді і Макс Девіс (Канада)
Шоу-гонка в Гельзенкірхені буде розділена на дві дисципліни. Спочатку спортсмени пробіжать так званий мас-старт, за результатами якого буде сформована гонка переслідування у форматі естафети. Кожен учасник команди пробіжить два етапи з чотирма вогневими рубежами.
За результатами гонки переслідування і визначатися переможець і призери перегонів. За промах спортсмени будуть бігти штрафне коло, довжина якого становить 50 метрів.
Підгрушна і Семенов спробують принести Україні третю перемогу у щорічній комерційній шоу-гонці. У 2008 році перемогу на Різдвяній гонці здобули Андрій Дереземля і Оксана Хвостенко, а через шість років їх успіх повторили Сергій Семенов і Валя Семеренко.
Нагадаємо, що кращий результат для України в поточному сезоні показали дівчата, яким вдалося зайняти третє місце в жіночій естафеті на етапі Кубка світу в Поклюці.XSport.ua