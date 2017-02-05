Пантічу перейти в "Динамо" порадив Нінкович

Сербський новачок киян прокоментував свій перехід.

Пантічу буде допомагати в адаптації Віда ФК Динамо

Центральний захисникпровів перше тренування у складі київського "Динамо" і поспілкувався з прес-службою українського гранда.

"Знаю, що "Динамо" є найтитулованішим клубом України, а зараз конкурує з "Шахтарем" за перші позиції. Слова про велич клубу, думаю, зайві, адже за "Динамо" кажуть досягнення команди як на вітчизняному рівні, так і в Європі".

Перед підписанням контракту захисник спілкувався з колишніми футболістами "Динамо":

"Я спілкувався з Мілошем Нінковичем, і почув від нього лише позитивні відгуки. Мілош сказав, що для мене це великий шанс і я можу бути щасливим, що мене запросила така команда. Слова Нінковіча підтвердив і Радосав Петрович, з яким я спілкувався трохи пізніше".

"Ми розмовляли кілька разів з Ребровим. Він стежив за мною протягом певного періоду і знає про мої сильні якості. Побажав мені як можна швидше адаптуватися, тим більше в команді є Домагой Віда, який буде допомагати мені на перших порах.

На англійській я знаю лише кілька слів. Сподіваюся, в плані адаптації мені допоможуть Віда і тренер-реабілітолог Борис Пейрек. Також за останні три роки я непогано вивчив іспанську, тому цілком можу спілкуватися з помічником тренера Вісенте Гомесом без перекладача, а також іспаномовними футболістами".

Нагадаємо, 24-річний серб дістався киянам безкоштовно в статусі вільного агента, так як розірвав контракт з "Вільярреалом" за день до переходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Динамо" може підписати захисника "Леха" Тамаша Кадара.