П'ятеро українців зіграють у парному розряді Australian Open

Українські тенісисти дізналися суперників на першому в сезоні турнірі Великого шолома в парному розряді.
Долгополов є єдиним українцем в основній сітці парного розряду, а його партнером буде австрієць Юрген Мельцер, а їх суперниками в першому раунді буде іспанський дует Фелісіано і Марка Лопесов.
Ольга Савчук буде виступати в дуеті з румункою Ралукой Олару, з якою їй вдалося взяти титул в Хобарті. На цей раз протистояти українці і румунці будуть Наомі Осака з Японії і олімпійська чемпіонка Моніка Пуіг з Пуерто-Ріко.
Катерина Бондаренко в першому раунді вийде на корт разом з латвійкою Оленою Остапенко проти чешки Христини Плишковой і швейцарки Вікторії Голубич.
Сестри Людмила і Надія Кіченок будуть повноцінним українським дуетом і битимуться з австралийками Ешлі Барті і Кейсі Дельаквой.
Раніше стали відомі суперники українських тенісистів в одиночному розряді Australian Open.sportarena.com