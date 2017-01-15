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П'ятеро українців зіграють у парному розряді Australian Open

15 січня в 16:55

Українські тенісисти дізналися суперників на першому в сезоні турнірі Великого шолома в парному розряді.

долгополов
Долгополов є єдиним українцем в основній сітці парного розряду
btu.org.ua
У парному розряді Відкритого чемпіонату Австралії зіграють представники України - чотири дівчини і Олександр Долгополов.

Долгополов є єдиним українцем в основній сітці парного розряду, а його партнером буде австрієць Юрген Мельцер, а їх суперниками в першому раунді буде іспанський дует Фелісіано і Марка Лопесов.

Ольга Савчук буде виступати в дуеті з румункою Ралукой Олару, з якою їй вдалося взяти титул в Хобарті. На цей раз протистояти українці і румунці будуть Наомі Осака з Японії і олімпійська чемпіонка Моніка Пуіг з Пуерто-Ріко.

Катерина Бондаренко в першому раунді вийде на корт разом з латвійкою Оленою Остапенко проти чешки Христини Плишковой і швейцарки Вікторії Голубич.

Сестри Людмила і Надія Кіченок будуть повноцінним українським дуетом і битимуться з австралийками Ешлі Барті і Кейсі Дельаквой.

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Раніше стали відомі суперники українських тенісистів в одиночному розряді Australian Open.

За матеріалами: sportarena.com
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Теги Долгополов теніс Кіченок Бондаренко
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