П'ятеро українців зіграють у парному розряді Australian Open

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Українські тенісисти дізналися суперників на першому в сезоні турнірі Великого шолома в парному розряді.

Долгополов є єдиним українцем в основній сітці парного розряду btu.org.ua

У парному розряді Відкритого чемпіонату Австралії зіграють представники України - чотири дівчини і

Долгополов є єдиним українцем в основній сітці парного розряду, а його партнером буде австрієць Юрген Мельцер, а їх суперниками в першому раунді буде іспанський дует Фелісіано і Марка Лопесов.

Ольга Савчук буде виступати в дуеті з румункою Ралукой Олару, з якою їй вдалося взяти титул в Хобарті. На цей раз протистояти українці і румунці будуть Наомі Осака з Японії і олімпійська чемпіонка Моніка Пуіг з Пуерто-Ріко.

Катерина Бондаренко в першому раунді вийде на корт разом з латвійкою Оленою Остапенко проти чешки Христини Плишковой і швейцарки Вікторії Голубич.

Сестри Людмила і Надія Кіченок будуть повноцінним українським дуетом і битимуться з австралийками Ешлі Барті і Кейсі Дельаквой.

Раніше стали відомі суперники українських тенісистів в одиночному розряді Australian Open.