НБА: Лень взяв участь у розгромній перемозі "Фінікса"

Українському центровому для дабл-дабла не вистачило одного підбирання.

Лень був близький до дабл-даблу ESPN

Український центровийрезультативно провів поєдинок у складі "Фінікса", який завершився найбільшою перемогою в сезоні над "Лейкерс" - 137:101.

Лень почав поєдинок у запасі, але в підсумку провів на паркеті 23 хвилини, за які набрав 15 очок і 9 підбирань. Також на рахунку центрового 2 передачі та 6 втрат.

Олексій Лень є єдиним українцем в НБА. Центровий був обраний "Фініксом" під 5-м номером на драфті 2013 року, однак поки не став основним гравцем "Санс". У поточному сезоні 23-річний баскетболіст взяв участь в 54 матчах, набираючи в середньому 7,5 очка і 6,4 підбору за гру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олексій Лень взяв участь у бійці під час матчу з "Мемфісом".