Топ Новини
<
>

НБА: Лень взяв участь у розгромній перемозі "Фінікса"

16 лютого в 11:00

Українському центровому для дабл-дабла не вистачило одного підбирання.

Лень
Лень був близький до дабл-даблу
ESPN
Український центровий Олексій Лень результативно провів поєдинок у складі "Фінікса", який завершився найбільшою перемогою в сезоні над "Лейкерс" - 137:101.

Лень почав поєдинок у запасі, але в підсумку провів на паркеті 23 хвилини, за які набрав 15 очок і 9 підбирань. Також на рахунку центрового 2 передачі та 6 втрат.

Олексій Лень є єдиним українцем в НБА. Центровий був обраний "Фініксом" під 5-м номером на драфті 2013 року, однак поки не став основним гравцем "Санс". У поточному сезоні 23-річний баскетболіст взяв участь в 54 матчах, набираючи в середньому 7,5 очка і 6,4 підбору за гру.

Читайте також: Українець Лень може змінити клуб в НБА

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олексій Лень взяв участь у бійці під час матчу з "Мемфісом".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Лень НБА баскетбол Фінікс
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.99
EUR 28.49
Останні новини