НБА: Лень допоміг "Фініксу" здобути сенсаційну перемогу

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Український баскетболіст вийшов на паркет з лавки запасних.

Лень провів в грі 21 хвилину bleacherreport.com

У черговому поєдинку НБА "Фінікс" зустрічався з "Торонто" і здобув сенсаційну перемогу з рахунком 99:91. Український центровийдопоміг "рептиліям" досягти позитивного результату.

Лень вже звично з'явився на паркеті з лавки запасних і зумів записати собі в актив 5 очок і 6 підбирань за 21 хвилину гри.

Варто відзначити, що українець перебуває далеко не в кращій своїй формі. У поточному сезоні гравець взяв участь в 30 матчах, набираючи в середньому 8,4 очка, а також роблячи 7,3 підбору і 0,8 передачі за гру.

Додамо, що "Фінікс" не став продовжувати контракт з Ленем. Влітку центровий, який має статус запасного в команді, стане вільним агентом.

Нагадаємо, раніше Лень потрапив топ-50 кращих легіонерів НБА по версі ESPN.