НБА: Лень допоміг "Фініксу" здобути сенсаційну перемогу

Український баскетболіст вийшов на паркет з лавки запасних.
Лень вже звично з'явився на паркеті з лавки запасних і зумів записати собі в актив 5 очок і 6 підбирань за 21 хвилину гри.
Варто відзначити, що українець перебуває далеко не в кращій своїй формі. У поточному сезоні гравець взяв участь в 30 матчах, набираючи в середньому 8,4 очка, а також роблячи 7,3 підбору і 0,8 передачі за гру.
Додамо, що "Фінікс" не став продовжувати контракт з Ленем. Влітку центровий, який має статус запасного в команді, стане вільним агентом.
Нагадаємо, раніше Лень потрапив топ-50 кращих легіонерів НБА по версі ESPN.DT.UA