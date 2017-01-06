НБА: Лень допоміг "Фініксу" обіграти "Даллас"

Українець Олексій Лень видав кращу для себе гру за останній час.

Лень набрав 14 очок ESPN

У четвер, 5 січня, в рамках регулярного чемпіонату НБА "Фінікс" українського баскетболістана виїзді переміг "Даллас" з рахунком 102:95.

Лінь почав матч з лави, але був дуже активний, закінчивши матч з 14 очками та 7 підбираннями за 17 хвилин ігрового часу, потрапивши при цьому 6 з 12 кидків з гри і обидва штрафні кидки. В останній раз Лень набирав таку кількість очок близько місяця тому, коли 9 грудня "Фінікс" переграли "Лейкерс".

Варто відзначити, що українець перебуває далеко не в кращій своїй формі. У поточному сезоні гравець взяв участь в 35 матчах, набираючи в середньому 8,4 очка, а також роблячи 7,1 підбору і 0,8 передачі за гру.

Додамо, що "Фінікс" не став продовжувати контракт з Ленем. Нинішнім літом центровий, який має статус запасного в команді, стане вільним агентом.

Нагадаємо, раніше Лень потрапив топ-50 кращих легіонерів НБА за версією ESPN.