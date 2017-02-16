Нападник "Динамо" Мораєс дискваліфікований на п'ять матчів

Футболіст покараний за поведінку в поєдинку з "Шахтарем".

Мораєс покараний за неспортивну поведінку football.ua

ФорвардЖуніор Мораєс пропустить наступні п'ять матчів команди за рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ. Про це стало відомо FootballHub.

При цьому не уточнюється, чи буде покарання стосуватися тільки матчів української Прем'єр-ліги, або пошириться також на Кубок України.

29-річний Мораєс покараний за видалення в матчі 18-го туру УПЛ проти "Шахтаря" (3:4). Бразилець по ходу поєдинку вдарив ліктем в ніс півзахисника "гірників" Тараса Степаненка, а потім у бійці вдарив капітана донеччан Даріо Срну.

В поточному сезоні Жуніор Мораєс провів за "Динамо" 24 матчі і забив 13 голів у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко пропустить матч з "Сельтою" через хитрощі.