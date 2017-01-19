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Національний антидопінговий центр України закликав відсторонити Росію від всіх змагань

19 січня в 23:48

Українці приєдналася до цілого ряду антидопінгових організацій.

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Росія може отримати чергове покарання за допінг
ipress.ua
Національний антидопінговий центр України приєднався до вимог усунути Росію від всіх змагань. Про це повідомив офіційний сайт організації.

Крім того, запропоновано також оголосити мораторій на проведення турнірів міжнародного рівня на території Росії в майбутньому, а також скасувати ті змагання, які вже є в календарі.

Україна приєдналася до вимоги 20 національних антидопінгових агентств, які вважають, що до стартів можуть бути допущені тільки деякі російські спортсмени, які пройдуть певну систему перевірки. І навіть у цьому випадку вони повинні будуть виступати не під прапором збірної Росії, а тільки як нейтральні атлети.

Вимогу раніше було підписано антидопінговими організаціями Бельгії, Канади, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Ірландії, Японії, Хорватії, Голландії, Норвегії, Польщі, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, ПАР, Німеччини, США та Австрії.

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Нагадаємо, у Росії вже відібрали етап Кубка світу з біатлону в Тюмені, фінал Кубка світу з лижних гонок та чемпіонат світу з бобслею і скелетону.

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Теги допінг Росія Макларен
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