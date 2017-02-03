Мілевський забив за російський "Тосно" у другому матчі поспіль

Український нападник продовжує набирати форму.
Мілевський вийшов на поле в основному складі і вже на 4-й хвилині вивів свою команду вперед точним ударом з меж штрафного. Це вже другий гол українця в товариських зустрічах під час зимової паузи. У минулому поєдинку проти "Політехніки" українець відзначився забитим голом і результативною передачею.
Варто відзначити, що в поточному сезоні Мілевський зіграв у восьми матчах ФНЛ за "Тосно".
Раніше Артем Мілевський заявив, що готовий повернутися в київське "Динамо".