Топ Новини
<
>

Мілевський забив за російський "Тосно" у другому матчі поспіль

3 лютого в 23:30

Український нападник продовжує набирати форму.

Милевский
Мілевський забив другий гол у двох матчах
sports.ru
Екс-форвард київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський допоміг російському "Тосно" здобути перемогу в товариському поєдинку проти вірменського "Алашкерта" (2:0).

Мілевський вийшов на поле в основному складі і вже на 4-й хвилині вивів свою команду вперед точним ударом з меж штрафного. Це вже другий гол українця в товариських зустрічах під час зимової паузи. У минулому поєдинку проти "Політехніки" українець відзначився забитим голом і результативною передачею.

Варто відзначити, що в поточному сезоні Мілевський зіграв у восьми матчах ФНЛ за "Тосно".

Читайте також: У літнє міжсезоння Мілевський відмовив "Волині"

Раніше Артем Мілевський заявив, що готовий повернутися в київське "Динамо".

Читайте також
Теги Мілевський Тосно футбол Динамо
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.99
EUR 29.17
Останні новини