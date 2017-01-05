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Мессі, Роналду і Буффон увійшли до символічної збірної року від УЄФА

5 січня в 21:19

Мессі, Роналду і Буффон увійшли до символічної збірної року від УЄФА

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Мессі і Роналду - традиційно в числі найкращих
uefa.com
Стала відома символічна збірна 2016 року, яку обирали вболівальники шляхом голосування на офіційному сайті УЄФА.

В команді представлені мадридський "Реал" (4 гравця), "Барселона" (3 гравця), "Ювентус" (2 гравця), "Баварія" і "Атлетіко" (по одному футболісту).

Символічна збірна 2016 року за версією УЄФА:

Джанлуїджі Буффон ("Ювентус"), Серхіо Рамос ("Реал"), Леонардо Бонуччі ("Ювентус"), Жером Боатенг ("Баварія"), Жерар Піке ("Барселона"), Лука Модріч ("Реал"), Тоні Кроос ("Реал"), Андрес Іньєста ("Барселона"), Ліонель Мессі ("Барселона"), Антуан Грізманн ("Атлетико"), Кріштіану Роналду ("Реал").

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Нагадаємо, раніше "Золотий м'яч" отримав Кріштіану Роналду.

За матеріалами: uefa.com
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Теги УЄФА Роналду Мессі футбол збірна Буффон
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