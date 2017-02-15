Матчі "Сельти" з "Барселоною" і "Реалом" говорять самі за себе - Фонсека

Наставник "Шахтаря" підкреслив, що шанси пройти далі у обох команд рівні.

Фонсека вважає, що у "Сельти" буде перевага в плані фізичної форми ФК Шахтер

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека прокоментувавв рамках 1/16 фіналу Ліги Європи, який "гірники" проведуть завтра, 16-го лютого на виїзді.

"Сельта" - сильна команда. Про це говорять їх результати. Матчі з "Барселоною" і "Реалом" також говорять самі за себе. Вони швидкі і агресивні. У "Сельти" є перевага в плані форми. Вони відіграли за зиму 13 матчів. "Шахтар" добре готувався до матчу, але у "Сельти" є перевага в цьому", - сказав Фонсека на прес-конференції.

"Не буду говорити про фаворита протистояння, так як його тут просто немає. "Сельта" і "Шахтар" - дві сильні команди. Будуть два цікавих матчі. Немає сенсу дивитися на всі результати "Сельти". Ми прекрасно знаємо про їх рівень. Вони програли "Атлетіко", але завтра, думаю, проявлять себе".

"Зимова перерва - не перевага для нас. Для мене це був абсолютно новий досвід. "Шахтарю" не вистачало ігрового ритму взимку, але ми хочемо це компенсувати за рахунок великої мотивації пройти якомога далі".

Варто відзначити, що повторна зустріч команд відбудеться у Харкові 23-го лютого. Це буде перша єврокубкова гра на арені "Металіст" з 2014 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Шахтаря" Тарас Степаненко пропустить матч з "Сельтою" через хитрощі.