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Марез визнаний найкращим гравцем Африки 2016 року

6 січня в 09:40

Футболіст англійського "Лестера" став найкращим за версією Африканської конфедерації футболу.

рияд марез футбол
Марез набрав 361 голос
dailymail.co.uk
Півзахисник "Лестер Сіті" і збірної Алжиру Ріяд Марез визнаний найкращим гравцем Африки - 2016, повідомляє офіційний сайт Африканської конфедерації футболу.

Марез набрав у фінальному голосуванні 361 голос, випередивши форварда дортмундської "Боруссії" і збірної Габону П'єра-Емеріка Обамейянга (313) і форварда "Ліверпуля і збірної Сенегалу Садіо Мане (186).

Кращим тренером визнано Питсо Мосимане, який разом з південноафриканською командою "Мамелоді Сандаунз" виграв африканську Лігу чемпіонів.

Серед молодих гравців нагороду отримав форвард "Арсеналу" і збірної Нігерії Алекс Ивоби, а інший нігерійський нападник - Келечи Ихеаначо з "Манчестер Сіті" - був визнаний найперспективнішим футболістом континенту.

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Раніше "Лестер" став командою року за версією Міжнародної асоціації спортивної преси.

За матеріалами: championat.com
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Теги Африка футбол Лестер Марез
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