Марез визнаний найкращим гравцем Африки 2016 року

Футболіст англійського "Лестера" став найкращим за версією Африканської конфедерації футболу.

Марез набрав 361 голос dailymail.co.uk

Півзахисник "Лестер Сіті" і збірної Алжирувизнаний найкращим гравцем Африки - 2016, повідомляє офіційний сайт Африканської конфедерації футболу.

Марез набрав у фінальному голосуванні 361 голос, випередивши форварда дортмундської "Боруссії" і збірної Габону П'єра-Емеріка Обамейянга (313) і форварда "Ліверпуля і збірної Сенегалу Садіо Мане (186).

Кращим тренером визнано Питсо Мосимане, який разом з південноафриканською командою "Мамелоді Сандаунз" виграв африканську Лігу чемпіонів.

Серед молодих гравців нагороду отримав форвард "Арсеналу" і збірної Нігерії Алекс Ивоби, а інший нігерійський нападник - Келечи Ихеаначо з "Манчестер Сіті" - був визнаний найперспективнішим футболістом континенту.

Раніше "Лестер" став командою року за версією Міжнародної асоціації спортивної преси.