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Ломаченко, Усик і Гвоздик проведуть свої бої 8 квітня

24 лютого в 10:12

Українці будуть битися в один вечір.

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Українці будуть боксувати в Америці
sportonline.ua
Поєдинки Василя Ломаченка, Олександра Усика та Олександра Гвоздика пройдуть 8 квітня в американському штаті Меріленд.

Цього вечора чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко проведе другий захист титулу в поєдинку з пуерторіканцем Джейсоном Сосою.

Володар титулу WBO у важкій вазі Олександр Усик вдруге буде захищати пояс, поборовшись з американцем Еріком Хантером, а українського напівважковика вазі Олександра Гвоздика чекає непросте випробування в особі кубинця Юніески Гонсалеса.

Зазначимо, що бої українських боксерів будуть показані в прямому ефірі кабельним телеканалом HBO.

Нагадаємо, що зараз Олександр Гвоздик, Олександр Усик і Василь Ломаченко перебувають у тренувальному таборі в Каліфорнії.

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Раніше Усик і Гвоздик провели спільний спаринг.

За матеріалами: sportarena.com
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Теги Усик Ломаченко Гвоздик бокс
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