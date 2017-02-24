Ломаченко, Усик і Гвоздик проведуть свої бої 8 квітня

Українці будуть битися в один вечір.
Цього вечора чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко проведе другий захист титулу в поєдинку з пуерторіканцем Джейсоном Сосою.
Володар титулу WBO у важкій вазі Олександр Усик вдруге буде захищати пояс, поборовшись з американцем Еріком Хантером, а українського напівважковика вазі Олександра Гвоздика чекає непросте випробування в особі кубинця Юніески Гонсалеса.
Зазначимо, що бої українських боксерів будуть показані в прямому ефірі кабельним телеканалом HBO.
Нагадаємо, що зараз Олександр Гвоздик, Олександр Усик і Василь Ломаченко перебувають у тренувальному таборі в Каліфорнії.
Раніше Усик і Гвоздик провели спільний спаринг.sportarena.com