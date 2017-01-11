Ломаченко проведе наступний бій у середині квітня

Олександр Гвоздик буде битися в андеркарті.

Суперник українця поки невідомий lomachenko.com

Український чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO(7-1, 5 КО) проведе свій наступний поєдинок 15 квітня. Про це у своєму Twitter повідомив журналіст ESPN Ден Рафаель.

"Арум сказав, що у нього заплановано 15 квітня на НВО: Ломаченко – головна подія вечора, а Гвоздик виступить в андеркарті. Можливо, поєдинки пройдуть в новому MGM National Harbor в Меріленді", - сказав Рафаель.

Василь Ломаченко в минулому році провів два поєдинки. У червні українець нокаутував у п'ятому раунді Романа Мартінеса, а в листопаді захистив свій титул чемпіона світу в Лас-Вегасі, коли достроково здолав непереможного претендента з Ямайки Ніколаса Уолтерса.

Наступний бій Ломаченко повинен був проводити в березні нинішнього року проти Орландо Салідо, однак мексиканець відмовився від реваншу з українцем.

Зазначимо, що нокаут від Ломаченка в бою проти пуерторіканця Мартінеса був визнаний кращим в 2016-му році за версією ESPN.