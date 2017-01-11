Ломаченко проведе наступний бій у середині квітня

Олександр Гвоздик буде битися в андеркарті.
"Арум сказав, що у нього заплановано 15 квітня на НВО: Ломаченко – головна подія вечора, а Гвоздик виступить в андеркарті. Можливо, поєдинки пройдуть в новому MGM National Harbor в Меріленді", - сказав Рафаель.
Василь Ломаченко в минулому році провів два поєдинки. У червні українець нокаутував у п'ятому раунді Романа Мартінеса, а в листопаді захистив свій титул чемпіона світу в Лас-Вегасі, коли достроково здолав непереможного претендента з Ямайки Ніколаса Уолтерса.
Наступний бій Ломаченко повинен був проводити в березні нинішнього року проти Орландо Салідо, однак мексиканець відмовився від реваншу з українцем.
Зазначимо, що нокаут від Ломаченка в бою проти пуерторіканця Мартінеса був визнаний кращим в 2016-му році за версією ESPN.XSport.ua