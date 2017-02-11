Ломаченко має намір зустрітися з Гарсією та Пак'яо – менеджер

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Українець виділив двох боксерів.

У найближчому майбутньому Ломаченко планує перейти в легку вагу lomachenko.com

Менеджер(7-1, 5 КО) Егіс Клімас розповів про те, з ким українець хотів би битися в майбутньому:

"Ломаченко сказав мені, що одного разу хотів би зустрітися з Майкі Гарсією. Що стосується Пак'яо, то я не думаю, що він зараз погодиться перейти в легку вагу. Але якщо Пак'яо зробить це, то нехай зв'яжеться зі мною. І я не жартую", - цитує Клімаса BoxingScene.

Відзначимо, що в листопаді минулого року Пак'яо повернувся на ринг і провів поєдинок проти американця Джессі Варгаса, в якому філіппінець здобув впевнену перемогу і відібрав чемпіонський пояс WBО в напівсередній вазі (до 66,7 кг).

Нагадаємо, свій наступний бій Василь Ломаченко проведе 8 квітня на арені MGM National Harbor в Меріленді, США проти Джейсона Соси. У найближчому майбутньому українець планує перейти в легку вагу.

Раніше Ломаченко почав підготовку до бою проти Соси.