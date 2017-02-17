Ліга Європи: результати всіх матчів 16 лютого

Команди провели перші поєдинки 1/16 фіналу турніру.
"Шахтар" на виїзді здолав "Сельту", "Зеніт" поступився "Андерлехту", "Манчестер Юнайтед" не залишив шансів "Сент-Етьєнну", а "Шальке" - ПАОКу. Варто відзначити, що в кінцівці поєдинку за гельзенкірхенців зіграв Євген Коноплянка, а в складі грецької команди весь матч провів Євген Шахов, однак обидва українця результативними діями не відзначилися.
Результати матчів:
"Сельта" - "Шахтар" - 0:1
Гол: Бланко Лещук, 26
"Краснодар" - "Фенербахче" - 1:0
Гол: Классон, 4
"Гент" - "Тоттенхем" - 1:0
Гол: Пербе, 59
"Ростов" - "Спарта" - 4:0
Голи: Мевля, 15, Полоз, 38, Нобоа, 40, Азмун, 68
"Боруссія" М - "Фіорентина" - 0:1
Гол: Бернардескі, 44
"Алкмаар" - "Ліон" - 1:4
Голи: Джаханбахш, 68 (з пенальті) - Тусар, 26, Ляказетт, 45+2, 57, Феррі, 90+5
"Олімпіакос" - "Османлиспор" - 0:0
"Астра" - "Генк" - 2:2
Голи: Будеску, 43, Сето, 90 - Кастань, 25, Троссар, 83
"Лудогорець" - "Копенгаген" - 1:2
Голи: Кешерю, 81 - Абель, 2 (автогол), Туту, 53
"Андерлехт" - "Зеніт" - 2:0
Голи: Ашампонг, 5, 31
"Легія" - "Аякс" - 0:0
"Атлетик" - АПОЕЛ - 3:2
Голи: Меркіс. 38 (автогол), Адуріс, 61, Вільямс, 72 - Ефрем, 36, Янніотас, 89
"Манчестер Юнайтед" - "Сент-Етьєн" - 3:0
Голи: Ібрагімович, 15, 75, 88 (з пенальті)
"Вільярреал" - "Рома" - 0:4
Голи: Палмері, 32, Джеко, 65, 79, 86
"Хапоель" БШ - "Бешикташ" - 1:3
Голи: Барда, 44 - Соарес, 42 (автогол), Тосун, 60, Хатчінсон, 90+3
ПАОК - "Шальке-04" - 0:3
Голи: Бургшталлер, 27, Майєр, 82, Хунтелаар, 90
Відео переможного гола "Шахтаря" - в онлайн-трансляції матчу від ZN.UA.DT.UA