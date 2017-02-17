Ліга Європи: результати всіх матчів 16 лютого

Команди провели перші поєдинки 1/16 фіналу турніру.

Ібрагімович оформив хет-трик manutd.com

16-го лютого відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Шахтар" на виїзді здолав "Сельту", "Зеніт" поступився "Андерлехту", "Манчестер Юнайтед" не залишив шансів "Сент-Етьєнну", а "Шальке" - ПАОКу. Варто відзначити, що в кінцівці поєдинку за гельзенкірхенців зіграв Євген Коноплянка, а в складі грецької команди весь матч провів Євген Шахов, однак обидва українця результативними діями не відзначилися.

Результати матчів:

"Сельта" - "Шахтар" - 0:1

Гол: Бланко Лещук, 26

"Краснодар" - "Фенербахче" - 1:0

Гол: Классон, 4

"Гент" - "Тоттенхем" - 1:0

Гол: Пербе, 59

"Ростов" - "Спарта" - 4:0

Голи: Мевля, 15, Полоз, 38, Нобоа, 40, Азмун, 68

"Боруссія" М - "Фіорентина" - 0:1

Гол: Бернардескі, 44

"Алкмаар" - "Ліон" - 1:4

Голи: Джаханбахш, 68 (з пенальті) - Тусар, 26, Ляказетт, 45+2, 57, Феррі, 90+5

"Олімпіакос" - "Османлиспор" - 0:0

"Астра" - "Генк" - 2:2

Голи: Будеску, 43, Сето, 90 - Кастань, 25, Троссар, 83

"Лудогорець" - "Копенгаген" - 1:2

Голи: Кешерю, 81 - Абель, 2 (автогол), Туту, 53

"Андерлехт" - "Зеніт" - 2:0

Голи: Ашампонг, 5, 31

"Легія" - "Аякс" - 0:0

"Атлетик" - АПОЕЛ - 3:2

Голи: Меркіс. 38 (автогол), Адуріс, 61, Вільямс, 72 - Ефрем, 36, Янніотас, 89

"Манчестер Юнайтед" - "Сент-Етьєн" - 3:0

Голи: Ібрагімович, 15, 75, 88 (з пенальті)

"Вільярреал" - "Рома" - 0:4

Голи: Палмері, 32, Джеко, 65, 79, 86

"Хапоель" БШ - "Бешикташ" - 1:3

Голи: Барда, 44 - Соарес, 42 (автогол), Тосун, 60, Хатчінсон, 90+3

ПАОК - "Шальке-04" - 0:3

Голи: Бургшталлер, 27, Майєр, 82, Хунтелаар, 90

Відео переможного гола "Шахтаря" - в онлайн-трансляції матчу від ZN.UA.