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Ліга Європи: результати всіх матчів 16 лютого

17 лютого в 00:57

Команди провели перші поєдинки 1/16 фіналу турніру.

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Ібрагімович оформив хет-трик
manutd.com
16-го лютого відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Шахтар" на виїзді здолав "Сельту", "Зеніт" поступився "Андерлехту", "Манчестер Юнайтед" не залишив шансів "Сент-Етьєнну", а "Шальке" - ПАОКу. Варто відзначити, що в кінцівці поєдинку за гельзенкірхенців зіграв Євген Коноплянка, а в складі грецької команди весь матч провів Євген Шахов, однак обидва українця результативними діями не відзначилися.

Результати матчів:

"Сельта" - "Шахтар" - 0:1
Гол: Бланко Лещук, 26

"Краснодар" - "Фенербахче" - 1:0
Гол: Классон, 4

"Гент" - "Тоттенхем" - 1:0
Гол: Пербе, 59

"Ростов" - "Спарта" - 4:0
Голи: Мевля, 15, Полоз, 38, Нобоа, 40, Азмун, 68

"Боруссія" М - "Фіорентина" - 0:1
Гол: Бернардескі, 44

"Алкмаар" - "Ліон" - 1:4
Голи: Джаханбахш, 68 (з пенальті) - Тусар, 26, Ляказетт, 45+2, 57, Феррі, 90+5

"Олімпіакос" - "Османлиспор" - 0:0

"Астра" - "Генк" - 2:2
Голи: Будеску, 43, Сето, 90 - Кастань, 25, Троссар, 83

"Лудогорець" - "Копенгаген" - 1:2
Голи: Кешерю, 81 - Абель, 2 (автогол), Туту, 53

"Андерлехт" - "Зеніт" - 2:0
Голи: Ашампонг, 5, 31

"Легія" - "Аякс" - 0:0

"Атлетик" - АПОЕЛ - 3:2
Голи: Меркіс. 38 (автогол), Адуріс, 61, Вільямс, 72 - Ефрем, 36, Янніотас, 89

"Манчестер Юнайтед" - "Сент-Етьєн" - 3:0
Голи: Ібрагімович, 15, 75, 88 (з пенальті)

"Вільярреал" - "Рома" - 0:4
Голи: Палмері, 32, Джеко, 65, 79, 86

"Хапоель" БШ - "Бешикташ" - 1:3
Голи: Барда, 44 - Соарес, 42 (автогол), Тосун, 60, Хатчінсон, 90+3

ПАОК - "Шальке-04" - 0:3
Голи: Бургшталлер, 27, Майєр, 82, Хунтелаар, 90

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Відео переможного гола "Шахтаря" - в онлайн-трансляції матчу від ZN.UA.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Шахтар Сельта футбол Ліга Європи
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