Ліга чемпіонів: ПСЖ розгромив "Барселону", "Бенфіка" обіграла "Боруссію"

Відбулися перші матчі плей-офф Ліги чемпіонів.

У Парижі і Лісабоні пройшли перші матчі плей-офф Ліги чемпіонів

В перших матчах 1/8 фіналу, які відбулися сьогодні, 14 лютого, ПСЖ вдома приймав "Барселону", а "Бенфіка" грала з дортмундською "Боруссією".

Поєдинок у Парижі ознаменувався чудовою грою господарів поля. Підопічні Емері не залишили шансів іменитій "Барселоні", забивши у ворота Тер Штегена чотири м'ячі. Особливо варто відзначити гру аргентинського півзахисника французької команди Анхеля Ді Марії, який взаписав на свій рахунок два голи.

ПСЖ (Франція) – "Барселона" (Іспанія) – 4:0

Голи: Ді Марія, 18, 55, Дракслер, 40, Кавані, 72

Перший тайм гри "Бенфіки" і дортмундської "Боруссії" видався не найцікавішим, проте все змінилося з початком другої половини зустрічі. Спочатку Мітроглу вивів господарів вперед, а вже через кілька хвилин футболіст німецької команди Обамеянг не зумів реалізувати пенальті. Надалі гості намагалися відіграти пропущений м'яч, але португальці зуміли вистояти, здобувши мінімальну перемогу.

"Бенфіка" (Португалія) – "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) – 1:0

Гол: Мітроглу, 48

Завтра, 15 лютого, лігочемпіонські баталії продовжаться матчами "Баварія" – "Арсенал" та "Реал" – "Наполі".