Ліга чемпіонів: "Байєр" поступився "Атлетіко", "Манчестер Сіті" перестріляв "Монако"

Відбулися чергові матчі плей-офф Ліги чемпіонів.

"Манчестер Сіті" і "Монако" забили на двох вісім м'ячів twitter.com/ChampionsLeague

В перших матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів , які відбулися сьогодні, 21 лютого, "Байєр" приймав мадридський "Атлетіко", а "Манчестер Сіті" грав з французьким "Монако".

Старт поєдинку "Байєр" – "Атлетико" став приголомшливим для господарів поля. Команда з Мадрида до 26-й хвилині двічі засмутила леверкузенців. Інтригу в хід матчу зумів внести Белларабі, відігравши один м'яч на початку другого тайму. Однак команда Сімеоне практично відразу забила третій гол, коли Гамейро реалізував пенальті.

Німці побігли забивати і на 68-й хвилині знову скоротили відставання в рахунку. Надалі господарі мали кілька нагод зрівняти результат, але в підсумку пропустили четвертий м'яч від Торреса.

"Байєр" (Німеччина) – "Атлетіко" (Іспанія) – 2:4

Голи: Белларабі, 48, Савич, 68, (аг) - Сауль, 17, Грізманн, 26, Гамейро, 59, (пен), Торрес, 86

"Манчестер Сіті" і "Монако" з перших хвилин почали грати у відкритий футбол, який вилився в результативний удар Стерлінга. Однак "монегаски" і не думали засмучуватися, а до кінця першого тайму двічі забили команді Гвардіоли.

На початку другого тайму Фалькао мав усі шанси поховати англійців, але не зумів реалізувати пенальті. А ось "Манчестер Сіті" суперника не пробачив, на 58-й хвилині зрівняши рахунок після точного удару Агуеро.

Але знову, як і в першому таймі, французи блискавично відповів голом – це Фалькао реабілітувався за промах з одинадцятиметрової позначки. Але гольова перестрілка і не збиралася припинятися. На дубль колумбійського нападника "Монако" своїм другим м'ячем відповів аргентинець Агуеро.

Господарі поля спіймали кураж і практично відразу вийшли вперед зусиллями захисника Стоунза, а добив гостей Лерой Сане.

"Манчестер Сіті" (Англія) – "Монако" (Франція) – 5:3

Голи: Стерлінг, 27, Агуеро, 58, 71, Стоунз, 77, Сане, 83 – Фалькао, 32, 61, Мбаппе, 40

Завтра, 22 лютого, лігочемпіонські баталії прожовжаться матчами "Порту" – "Ювентус" і "Севілья" – "Лестер".