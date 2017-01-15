Квитки на київський чемпіонат світу з хокею сильно подорожчали

Найдешевші квитки зросли в ціні в два рази.
Як анонсувалося раніше, задля доступності хокею і максимальної заповнюваності трибун мінімальна ціна на квиток чемпіонату світу повинна була становити 50-80 гривень. Тепер найдешевший квиток коштує 100-200 гривень, а максимальна ціна становить 1000 гривень.
Також цінові зміни торкнулися і абонементної категорії. Спочатку абонемент на один ігровий день світової першості коштував 210 гривень, зараз ціна стартує від 640 гривень до 960.
Інший вид абонементів, який включає в себе всі матчі однієї окремо взятої збірної, раніше коштував 350 гривень, тепер – 1600 гривень. Абонемент на всі ігри турніру коштує 4800 гривень.
Нагадаємо, що Київ вже приймав чемпіонат світу в Першому дивізіоні в 2011 році. У 2013 світова першість у Дивізіоні 1B проходила у Донецьку.
Раніше був представлений офіційний талісман чемпіонату світу з хокею в Києві, яким були обрані "Козаки" - герої відомого мультфільму.XSport.ua