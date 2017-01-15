Квитки на київський чемпіонат світу з хокею сильно подорожчали

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Найдешевші квитки зросли в ціні в два рази.

ЧС пройде в київському "Палаці спорту" з 22 по 28 квітня XSport

Цінова білетна політика майбутнього чемпіонату світу зв Дивізіоні ІА, який пройде в київському "Палаці спорту" з 22-го по 28 квітня, істотно змінилася.

Як анонсувалося раніше, задля доступності хокею і максимальної заповнюваності трибун мінімальна ціна на квиток чемпіонату світу повинна була становити 50-80 гривень. Тепер найдешевший квиток коштує 100-200 гривень, а максимальна ціна становить 1000 гривень.

Також цінові зміни торкнулися і абонементної категорії. Спочатку абонемент на один ігровий день світової першості коштував 210 гривень, зараз ціна стартує від 640 гривень до 960.

Інший вид абонементів, який включає в себе всі матчі однієї окремо взятої збірної, раніше коштував 350 гривень, тепер – 1600 гривень. Абонемент на всі ігри турніру коштує 4800 гривень.

Нагадаємо, що Київ вже приймав чемпіонат світу в Першому дивізіоні в 2011 році. У 2013 світова першість у Дивізіоні 1B проходила у Донецьку.

Раніше був представлений офіційний талісман чемпіонату світу з хокею в Києві, яким були обрані "Козаки" - герої відомого мультфільму.