Корралес готовий об'єднати титули в поєдинку з Ломаченком

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Хесріл Корралес виявив бажання провести об'єднувальний поєдинок з українцем.

Корралес є чемпіоном світу за версією WBA в другій напівлегкій вазі BoxingScene

Чемпіон світу за версією WBA в другій напівлегкій вазі Хесріл Корралес (21-1, 8 КО) готовий битися з володарем титулу WBO в цій же вазі(7-1, 5 КО).

"Плануємо провести два захисти в цьому році. Розглядаємо можливість об'єднати титули з Василем Ломаченком, але для цього має надійти хороша пропозиція з їх боку", - повідомляє адвокат панамця Лесбі де Мосс.

У минулому році Корралес сенсаційно за два раунди розібрався з японцем Такаші Учиямой, який входив в топ-10 pound-for-pound. Наприкінці року відбувся реванш і Хесріл зумів вирвати перемогу за очками в близькому поєдинку з японцем.

Василь Ломаченко в минулому році провів два поєдинки. У червні українець нокаутував у п'ятому раунді Романа Мартінеса, а в листопаді захистив свій титул чемпіона світу в Лас-Вегасі, коли достроково здолав непереможного претендента з Ямайки Ніколаса Уолтерса.

Зазначимо, що нокаут від Ломаченка в бою проти пуерторіканця Мартінеса був визнаний кращим в 2016-му році за версією ESPN.