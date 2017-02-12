Колишній футболіст збірної України продовжить кар'єру в США

Едмар буде виступати на аматорському рівні.

Едмар буде грати на аматорському рівні в США sport-xl.org

Колишній півзахисник збірної Українипідписав контракт з американським клубом "Бока-Ратон". Про це повідомляє "Динамоманія".

Бразилець з українським паспортом буде грати на аматорському рівні. Команда "Бока-Ратон" базується в штаті Флорида.

Нагадаємо, 36-річний Едмар переїхав в Україну у 2003-му році, після чого виступав за "Таврію", "Металіст" і "Дніпро". Також футболіст в 2011-му році прийняв українське громадянство і провів 15 матчів за національну збірну, зумівши забити один гол.

В сезоні 2015/16 гравець зіграв за "Дніпро" в 16 матчах і відзначився голом, після чого в міжсезоння отримав статус вільного агента і досі перебував без клубу.

Раніше повідомлялося, що колишній гравець "Дніпра" Сергій Політило продовжить кар'єру в Казахстані.