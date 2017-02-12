Топ Новини
<
>

Колишній футболіст збірної України продовжить кар'єру в США

12 лютого в 17:37

Едмар буде виступати на аматорському рівні.

Эдмар
Едмар буде грати на аматорському рівні в США
sport-xl.org
Колишній півзахисник збірної України Едмар підписав контракт з американським клубом "Бока-Ратон". Про це повідомляє "Динамоманія".

Бразилець з українським паспортом буде грати на аматорському рівні. Команда "Бока-Ратон" базується в штаті Флорида.

Нагадаємо, 36-річний Едмар переїхав в Україну у 2003-му році, після чого виступав за "Таврію", "Металіст" і "Дніпро". Також футболіст в 2011-му році прийняв українське громадянство і провів 15 матчів за національну збірну, зумівши забити один гол.

В сезоні 2015/16 гравець зіграв за "Дніпро" в 16 матчах і відзначився голом, після чого в міжсезоння отримав статус вільного агента і досі перебував без клубу.

Читайте також: Українець Петров перейшов з "Олімпіка" в "Нефтчі"

Раніше повідомлялося, що колишній гравець "Дніпра" Сергій Політило продовжить кар'єру в Казахстані.

За матеріалами: Динамомания
Читайте також
Теги США Едмар футбол клуб збірна
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.21
EUR 28.92
Останні новини