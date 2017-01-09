Клаудіо Раньєрі став найкращим тренером 2016 року за версією ФІФА

Італієць досяг сенсаційного успіху в Англії.
65-річний фахівець у минулому сезоні привів "Лестер" до сенсаційного титулу чемпіонів англійської Прем'єр-ліги, що дозволило команді виступати в Лізі чемпіонів.
Раньєрі вдалося обійти в голосуванні головного тренера збірної Португалії Фернанду Сантуша і наставника "Реала" Зінедіна Зідана. Португальці виграли Євро-2016, а мадридці стали володарями трофею Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, найкращим футболістом 2016 року був визнаний футболіст "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду.fifa.com