Клаудіо Раньєрі став найкращим тренером 2016 року за версією ФІФА

Італієць досяг сенсаційного успіху в Англії.

Раньєрі став найкращим тренером за підсумками 2016 року Sky Sports

Сьогодні, 9 січня, в Цюріху відбулася церемонія нагородження головних героїв футбольного року за версією ФІФА. Найкращим тренером визнано

65-річний фахівець у минулому сезоні привів "Лестер" до сенсаційного титулу чемпіонів англійської Прем'єр-ліги, що дозволило команді виступати в Лізі чемпіонів.

Раньєрі вдалося обійти в голосуванні головного тренера збірної Португалії Фернанду Сантуша і наставника "Реала" Зінедіна Зідана. Португальці виграли Євро-2016, а мадридці стали володарями трофею Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, найкращим футболістом 2016 року був визнаний футболіст "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду.