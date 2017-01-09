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Клаудіо Раньєрі став найкращим тренером 2016 року за версією ФІФА

9 січня в 22:04

Італієць досяг сенсаційного успіху в Англії.

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Раньєрі став найкращим тренером за підсумками 2016 року
Sky Sports
Сьогодні, 9 січня, в Цюріху відбулася церемонія нагородження головних героїв футбольного року за версією ФІФА. Найкращим тренером визнано наставника англійського "Лестера" Клаудіо Раньєрі.

65-річний фахівець у минулому сезоні привів "Лестер" до сенсаційного титулу чемпіонів англійської Прем'єр-ліги, що дозволило команді виступати в Лізі чемпіонів.

Раньєрі вдалося обійти в голосуванні головного тренера збірної Португалії Фернанду Сантуша і наставника "Реала" Зінедіна Зідана. Португальці виграли Євро-2016, а мадридці стали володарями трофею Ліги чемпіонів.

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Нагадаємо, найкращим футболістом 2016 року був визнаний футболіст "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду.

За матеріалами: fifa.com
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Теги Раньєрі Лестер футбол ФІФА
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