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Київське "Динамо" оскаржує в суді списання коштів в Приватбанку

10 січня в 19:50

Мова йде про мільйони доларів.

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Брати Суркіси і Коломойський давно вважаються партнерами
sport.bigmir.net
Київське "Динамо" намагається через суд скасувати рішення комісії Національного банку України від 13 грудня 2016 року, згідно з яким клуб був визнаний особою, яка пов'язана з Приватбанком, тому його кошти були списані після націоналізації. Про це повідомляє "Новий час".

Позов по даній справі зареєстровано 28 грудня 2016 року, а засідання суду відбудеться 19 січня 2017 року.

Суд зобов'язав НБУ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб і Приватбанк представити документи, на підставі яких гроші "Динамо" були списані.

Варто відзначити, що власниками "Динамо" є брати Григорій та Ігор Суркіси, які стали одними з головних постраждалих від примусового списання депозитів у Приватбанку. Їх втрати оцінювалися в 200-300 мільйонів доларів.

"Динамо" вже опублікувало офіційну заяву з цього приводу, підкресливши, що у клуба немає ніяких проблем з Приватбанком.

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Вже колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський і брати Суркіси вважаються бізнес-партнерами в галузі енергетики.

За матеріалами: Новое время
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Теги Динамо НБУ Коломойський футбол Приватбанк
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