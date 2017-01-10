Київське "Динамо" оскаржує в суді списання коштів в Приватбанку

Мова йде про мільйони доларів.

Брати Суркіси і Коломойський давно вважаються партнерами sport.bigmir.net

Київське "Динамо" намагається через суд скасувати рішення комісії Національного банку України від 13 грудня 2016 року, згідно з яким клуб був визнаний особою, яка пов'язана з, тому його кошти були списані після націоналізації. Про це повідомляє "Новий час".

Позов по даній справі зареєстровано 28 грудня 2016 року, а засідання суду відбудеться 19 січня 2017 року.

Суд зобов'язав НБУ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб і Приватбанк представити документи, на підставі яких гроші "Динамо" були списані.

Варто відзначити, що власниками "Динамо" є брати Григорій та Ігор Суркіси, які стали одними з головних постраждалих від примусового списання депозитів у Приватбанку. Їх втрати оцінювалися в 200-300 мільйонів доларів.

"Динамо" вже опублікувало офіційну заяву з цього приводу, підкресливши, що у клуба немає ніяких проблем з Приватбанком.

Вже колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський і брати Суркіси вважаються бізнес-партнерами в галузі енергетики.