Київське "Динамо" оскаржує в суді списання коштів в Приватбанку

Мова йде про мільйони доларів.
Позов по даній справі зареєстровано 28 грудня 2016 року, а засідання суду відбудеться 19 січня 2017 року.
Суд зобов'язав НБУ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб і Приватбанк представити документи, на підставі яких гроші "Динамо" були списані.
Варто відзначити, що власниками "Динамо" є брати Григорій та Ігор Суркіси, які стали одними з головних постраждалих від примусового списання депозитів у Приватбанку. Їх втрати оцінювалися в 200-300 мільйонів доларів.
"Динамо" вже опублікувало офіційну заяву з цього приводу, підкресливши, що у клуба немає ніяких проблем з Приватбанком.
Вже колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський і брати Суркіси вважаються бізнес-партнерами в галузі енергетики.Новое время