Кільчицький встановив рекорд України по швидкості стрільби в біатлоні

Епізод стався під час естафетної гонки на 5-му етапі Кубка світу в німецькому Рупольдінгу.
Українець закрив усі мішені на стрільбі стоячи за 17 секунд, встановивши національний рекорд по швидкості стрільби. Починаючи з сезону 2008/2009, в чоловічій естафеті, швидше закрити мішені вдалося тільки двом спортсменам - австрійцю Сімону Едеру і французу Мартену Фуркаду.
Нагадаємо, чоловіча збірна України вдруге в сезоні посіла четверте місце в естафетній гонці. Виграла естафету в Рупольдінгу збірна Норвегії.
Кращий результат для України в поточному сезоні показали дівчата, яким вдалося зайняти третє місце в жіночій естафеті на етапі Кубка світу в Поклюці.obozrevatel.com