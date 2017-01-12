Кільчицький встановив рекорд України по швидкості стрільби в біатлоні

Епізод стався під час естафетної гонки на 5-му етапі Кубка світу в німецькому Рупольдінгу.

Кільчицький закрив усі мішені на стрільбі стоячи за 17 секунд biathlon.com.ua

Під час чоловічої естафети в Рупольдінгу, українськийВіталій Кільчицький який біг на четвертому етапі, показав один з кращих результатів по швидкості стрільби в історії чоловічих естафет.

Українець закрив усі мішені на стрільбі стоячи за 17 секунд, встановивши національний рекорд по швидкості стрільби. Починаючи з сезону 2008/2009, в чоловічій естафеті, швидше закрити мішені вдалося тільки двом спортсменам - австрійцю Сімону Едеру і французу Мартену Фуркаду.

Нагадаємо, чоловіча збірна України вдруге в сезоні посіла четверте місце в естафетній гонці. Виграла естафету в Рупольдінгу збірна Норвегії.

Кращий результат для України в поточному сезоні показали дівчата, яким вдалося зайняти третє місце в жіночій естафеті на етапі Кубка світу в Поклюці.