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Кільчицький встановив рекорд України по швидкості стрільби в біатлоні

12 січня в 16:48

Епізод стався під час естафетної гонки на 5-му етапі Кубка світу в німецькому Рупольдінгу.

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Кільчицький закрив усі мішені на стрільбі стоячи за 17 секунд
biathlon.com.ua
Під час чоловічої естафети в Рупольдінгу, український біатлоніст Віталій Кільчицький який біг на четвертому етапі, показав один з кращих результатів по швидкості стрільби в історії чоловічих естафет.

Українець закрив усі мішені на стрільбі стоячи за 17 секунд, встановивши національний рекорд по швидкості стрільби. Починаючи з сезону 2008/2009, в чоловічій естафеті, швидше закрити мішені вдалося тільки двом спортсменам - австрійцю Сімону Едеру і французу Мартену Фуркаду.

Нагадаємо, чоловіча збірна України вдруге в сезоні посіла четверте місце в естафетній гонці. Виграла естафету в Рупольдінгу збірна Норвегії.

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Кращий результат для України в поточному сезоні показали дівчата, яким вдалося зайняти третє місце в жіночій естафеті на етапі Кубка світу в Поклюці.

За матеріалами: obozrevatel.com
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Теги Україна біатлон Кільчицький
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