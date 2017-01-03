"Карпати" винні бразильському клубу майже мільйон євро

Львів'яни з'ясовують стосунки з бразильським "Атлетіко Метрополітано" в суді.

"Карпати" за Еріка так і не заплатили ФК Карпати

Бразильський "Атлетико Метрополітано" вимагає відсуму в розмірі 750 тисяч і гроші по штрафним санкціям за перехід бразильського півзахисника Еріка, який виступав за українську команду в 2011-му році.

Ерік перейшов у "Карпати" з румунського "Газ-Метану", але права на гравця належали "Атлетіко Метрополітано". Львів'яни домовилися з бразильським клубом про трансфер за 750 тисяч євро, але нічого так і не заплатили, а Ерік пізніше покинув Україну безкоштовно, розірвавши контракт в односторонньому порядку через борги по зарплаті.

"Карпати" підписали всі папери і погодилися з сумою трансферу в 750 тисяч євро, але так і нічого не заплатили "Атлетіко Метрополітано" за перехід футболіста. У минулому році бразильський клуб виграв справу у ФІФА, однак "Карпати" подали зустрічний позов до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, тим самим припинивши вердикт ФІФА", - сказав агент футболіста Сандро Сезар Глатц в коментарі Sport Arena.

"Не розумію, чого хоче добитися в Лозанні український клуб, однак я впевнений, що програє справу і там. Вони повинні заплатити за перехід гравця, прийшов час платити за рахунками. З урахуванням штрафних санкцій, "Карпати" заборгували "Атлетіко Метрополітано" близько одного мільйона євро".

Якщо "Карпати" програють справу в Лозанні, то будуть змушені заплатити, інакше ФІФА застосує санкції у вигляді заборони на трансферну діяльність або зняття очок.

Нагадаємо, після 18-ти турів "Карпати" посідають останнє місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги, маючи в своєму активі 5 очок.