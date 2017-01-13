"Карпати" отримали трансферну пропозицію щодо Бланко-Лещука - ЗМІ

Аргентинський нападник найближчим часом може покинути команду.
Контракт 25-річного гравця з львів'янами закінчується через півроку, тому його майбутнє в нинішній команді під питанням. Сам футболіст не став виключати варіант, при якому покине "Карпати":
"Мені б хотілося залишитися в "Карпатах", але не треба відкидати інші хороші варіанти продовження кар'єри. Наскільки мені відомо, деякі клуби, в тому числі і українські, зв'язувалися з моїм агентом, але конкретної інформації у мене немає".
В поточному сезоні Густаво Бланко-Лещук, який поповнив "Карпати" на правах вільного агента в лютому, провів 17 матчів і забив 7 голів в українській Прем'єр-лізі.
Нагадаємо, після 18-ти турів "Карпати" посідають останнє місце в УПЛ, маючи в своєму активі 5 очок.Футбол 1