"Карпати" отримали трансферну пропозицію щодо Бланко-Лещука - ЗМІ

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Аргентинський нападник найближчим часом може покинути команду.

Густаво Бланко-Лещук цієї зими може змінити клуб Sport Arena

Львівські "Карпати" отримали офіційну пропозицію про трансфер форварда. Про це повідомив телеканал "Футбол 1".

Контракт 25-річного гравця з львів'янами закінчується через півроку, тому його майбутнє в нинішній команді під питанням. Сам футболіст не став виключати варіант, при якому покине "Карпати":

"Мені б хотілося залишитися в "Карпатах", але не треба відкидати інші хороші варіанти продовження кар'єри. Наскільки мені відомо, деякі клуби, в тому числі і українські, зв'язувалися з моїм агентом, але конкретної інформації у мене немає".

В поточному сезоні Густаво Бланко-Лещук, який поповнив "Карпати" на правах вільного агента в лютому, провів 17 матчів і забив 7 голів в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, після 18-ти турів "Карпати" посідають останнє місце в УПЛ, маючи в своєму активі 5 очок.